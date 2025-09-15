Haberler

Can Holding soruşturmasında Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, adli kontrol ile serbest bırakıldı

Can Holding soruşturmasında Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, adli kontrol ile serbest bırakıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'suç örgütü kurmak', 'vergi kaçakçılığı', 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, 'ev hapsi' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor.

6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında 'suç örgütü kurmak', 'vergi kaçakçılığı', 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların, İstanbul Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı. Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Burada savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 4'ü 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'kara para aklama' suçlarından, 1'i de 'suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak' suçundan tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

KENAN TEKDAĞ'A EV HAPSİ

Şüpheli Kenan Tekdağ ise aynı suçlardan 'ev hapsi' ve 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
3 gündür kepenk açmayan iş yerine giren polis iki cesetle karşılaştı

3 gündür açılmayan iş yerine giren polis ekipleri dehşetle karşılaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sofyan Amrabat'tan sürpriz Fenerbahçe itirafı

Bomba itiraf! Tek bir maçla Fenerbahçe'yi kafasından böyle silmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.