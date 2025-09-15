Can Holding soruşturmasında Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, adli kontrol ile serbest bırakıldı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor.

6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında 'suç örgütü kurmak', 'vergi kaçakçılığı', 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların, İstanbul Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı. Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Burada savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 4'ü 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'kara para aklama' suçlarından, 1'i de 'suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak' suçundan tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

KENAN TEKDAĞ'A EV HAPSİ

Şüpheli Kenan Tekdağ ise aynı suçlardan 'ev hapsi' ve 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.