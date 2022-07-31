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'Büyü var' dedi, dolandırdı

'Büyü var' dedi, dolandırdı

Muş'un Malazgirt ilçesinde sözde hoca, eşiyle boşanma aşamasında olan kadını 'Eşinde büyü var, kocanla aranı düzelteceğiz' diyerek dolandırdı.

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Muş'un Malazgirt ilçesinde sözde hoca, eşiyle boşanma aşamasında olan kadını 'Eşinde büyü var, kocanla aranı düzelteceğiz' diyerek dolandırdı.

Malazgirt'te eşiyle sıkıntıları olan G.E. isimli kadın, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine sosyal medya üzerinden Devran Yıldırım isimli sözde hocayla iletişime geçti. Sözde hocanın 'Eşinde büyü var' demesi üzerine korkan G.E., arkadaşından borç aldığı parayı şahsa verdi. Şahsın büyüyü bozmak için tekrar para istemesi üzerine "Param yok" diyen G.E., sözde hoca tarafından engellendi.

Hocanın daha önce de sosyal medya üzerinden birçok kişiyi dolandırdığını öne süren G.E., "Eşimle aram çok kötü idi. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine Devran Yıldırım isimli şahıs ile iletişime geçtim. Hiç param yoktu. Bana eşimde büyü olduğunu söyledi ve büyüyü bozmak için para istedi. Ben ilk olarak zaten cevşen yapması için ödeme yapmıştım. Büyüyü bozmak için param olmadığını söyledim. Daha sonra cevşenimi göndermesini istedim. 'Gerek yok' dedi. Ben de İslami usullere göre cevşeni kendim taşımam gerektiğini söyleyince beni her yerden engelledi. Çok pişmanım" dedi.

Bu şekilde dolandırılmamak ve mağdur olmamak için insanların dikkat etmesi gerektiğini aktaran G.E, kişi hakkında gerekli şikayetlerde bulunacağını söyledi. - MUŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malazgirt Muş 3. Sayfa Haberler

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