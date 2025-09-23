Bursa'dan Orta Afrika'ya Giden 3 Gönüllü Hukuksuz Gözaltında

Bursa'nın İnegöl ilçesinden Orta Afrika Cumhuriyeti'ne yardım için gönüllü giden 3 kişi, hukuksuz bir şekilde gözaltına alındı. 6 gündür yerel mahkumların tutulduğu nezarette sağlıksız ortamda bekletilen 3 gönüllünün yakınları Dışişleri Bakanlığı'ndan yardım istedi.

Cami inşaatı projesini incelemek üzere Orta Afrika Cumhuriyeti'ne giden Mavi Marmara Derneği çalışanlarından Eyyüp Kaymaz ve Veysel Özyapıcı, ile gönüllü İlhan Tatlı sebepsiz yere dönüş yolunda havalimanında gözaltına alındılar.

Bangui şehrindeki Port mon Polis Merkezi'ne götürülerek ifadeleri alınan 3 gönüllü, yerel mahkumların konulduğu nezarette 6 gündür tutuluyor.

Mavi Marmara Derneği'nden yapılan açıklamada, "Gönüllülerimiz kendilerine isnat edilecek herhangi bir suç bulunmamasına rağmen, sözde ihtiyaten yerel mahkumların bulunduğu ve şartların en aşağı seviyede olan bir nezarette tam 6 gündür sebepsiz bir şekilde tutulmaktadır. Yapılan diplomatik görüşmelerde ne yazık ki hala olumlu sonuçlanmamış, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki yetkililer sürecin hala araştırıldığını ifade etmiştir. Bu konuda Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Dışişleri Bakanlığımızdan destek bekliyoruz. Gönüllülerimizin bir an önce kurtarmalarını talep ediyoruz" denildi. - BURSA