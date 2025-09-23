Haberler

Bursa'dan Orta Afrika'ya Giden 3 Gönüllü Hukuksuz Gözaltında

Bursa'dan Orta Afrika'ya Giden 3 Gönüllü Hukuksuz Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinden Orta Afrika Cumhuriyeti'ne yardım için giden 3 gönüllü, dönüş yolunda gözaltına alındı. 6 gündür sağlıksız bir ortamda tutuldukları belirtilen gönüllülerin yakınları, Dışişleri Bakanlığı'ndan yardım istedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinden Orta Afrika Cumhuriyeti'ne yardım için gönüllü giden 3 kişi, hukuksuz bir şekilde gözaltına alındı. 6 gündür yerel mahkumların tutulduğu nezarette sağlıksız ortamda bekletilen 3 gönüllünün yakınları Dışişleri Bakanlığı'ndan yardım istedi.

Cami inşaatı projesini incelemek üzere Orta Afrika Cumhuriyeti'ne giden Mavi Marmara Derneği çalışanlarından Eyyüp Kaymaz ve Veysel Özyapıcı, ile gönüllü İlhan Tatlı sebepsiz yere dönüş yolunda havalimanında gözaltına alındılar.

Bangui şehrindeki Port mon Polis Merkezi'ne götürülerek ifadeleri alınan 3 gönüllü, yerel mahkumların konulduğu nezarette 6 gündür tutuluyor.

Mavi Marmara Derneği'nden yapılan açıklamada, "Gönüllülerimiz kendilerine isnat edilecek herhangi bir suç bulunmamasına rağmen, sözde ihtiyaten yerel mahkumların bulunduğu ve şartların en aşağı seviyede olan bir nezarette tam 6 gündür sebepsiz bir şekilde tutulmaktadır. Yapılan diplomatik görüşmelerde ne yazık ki hala olumlu sonuçlanmamış, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki yetkililer sürecin hala araştırıldığını ifade etmiştir. Bu konuda Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Dışişleri Bakanlığımızdan destek bekliyoruz. Gönüllülerimizin bir an önce kurtarmalarını talep ediyoruz" denildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması! 13 kişi gözaltına alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma! 13 kişi gözaltına alındı
Gökçek'ten gece yarısı olay paylaşım: Hazır mısın Türkiye?

Gökçek'ten gece yarısı olay paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
Otomobildeki vergi kararı sonrası zamlanacak ve indirim gelecek modeller belli oldu

Otomobil alacaklar dikkat! İşte zam ve indirim gelecek modeller
Başı ağrıdığı için ağrı kesici hap içen kadın hayatını kaybetti

Başı ağrıdığı için ağrı kesici ilaç içen kadın hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kovulmayı henüz hazmedememiş! Mourinho'dan Fenerbahçe'ye olay sözler

Mourinho'dan Fenerbahçe'ye olay sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.