Market alışverişinden çıktı, hastanelik oldu
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde market alışverişinden çıkan yaşlı adam, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaşlı adamın çarpmanın etkisiyle elindeki poşetlerle birlikte yola savrulduğu feci kaza kameraya yansıdı.
YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN ÇARPTI
Osmangazi ilçesinde İnönü Caddesi üzerindeki bir marketten çıkan İmdat B.'ye yolun karşısına geçerken seyir halindeki bir otomobil çarptı.
POŞETLERLE BİRLİKTE YOLA SAVRULDU
Çarpmanın etkisiyle elindeki poşetlerle birlikte yola savrulan adamın yardımına koşan vatandaşlar, 112 ekiplerine ihbarda bulundu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İmdat B., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Yaralının tedavisi devam ederken, polis ekiplerinin tahkikat başlattığı feci kaza kameraya anbean yansıdı.
