Market alışverişinden çıktı, hastanelik oldu
Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde market alışverişinden çıkan yaşlı adam, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaşlı adamın çarpmanın etkisiyle elindeki poşetlerle birlikte yola savrulduğu feci kaza kameraya yansıdı.

YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN ÇARPTI

Osmangazi ilçesinde İnönü Caddesi üzerindeki bir marketten çıkan İmdat B.'ye yolun karşısına geçerken seyir halindeki bir otomobil çarptı.

POŞETLERLE BİRLİKTE YOLA SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle elindeki poşetlerle birlikte yola savrulan adamın yardımına koşan vatandaşlar, 112 ekiplerine ihbarda bulundu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İmdat B., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Yaralının tedavisi devam ederken, polis ekiplerinin tahkikat başlattığı feci kaza kameraya anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
