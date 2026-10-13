Malatya merkezli 7 ildeki yıkım operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

Malatya merkezli 7 ildeki yıkım operasyonunda 14 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da deprem sonrası yıkımlara ilişkin yüklenici firmalar hakkındaki 4 soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi, 26 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 3'ü kamu görevlisi olan 14'ü tutuklandı, 1 kamu görevlisine ev hapsi verildi.
MALATYA'da 6 Şubat depremleri sonrası yapılan yıkımlara ilişkin yüklenici firmalar hakkında hazırlanan 4 ayrı soruşturma dosyası kapsamında, 7 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 26 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Mart 2023-Ocak 2024 döneminde gerçekleştirilen yıkımlarda yüklenici firmalara yönelik operasyon düzenlendi. Malatya merkezli 7 ilde 31 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı.
Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç gelirlerinin aklanması suçlarından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden, 3'ü kamu görevlisi olan 14 şüpheli tutuklanırken, 1 kamu görevlisine ev hapsi verildi. İçlerinde 1 kamu görevlisinin bulunduğu 8 şüpheli adli kontrol şartı ile 2'si kamu görevlisi 3 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.