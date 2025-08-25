Bursa'da Uyuşturucu Kaçakçılığı Denemesi Başarısızlıkla Sonuçlandı

Bursa'da bir sürücü, trafik ekiplerinin uygulamasını görünce kaçmaya çalıştı. Kaçamayacağını anlayan şüpheli, araçta bulunan uyuşturucu dolu poşeti camdan aşağı attı. Polisin dikkatinden kaçmayan o anlar kameraya yansırken, uyuşturucu maddeyi ele geçiren polis, "Polis salaktı zaten görmeyecekti bunu" dedi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde trafik uygulaması yapan polis ekiplerini gören U.S., önce geri vitese takıp kaçmaya çalıştı. Bu esnada arkasında devriye atan polis ekipleri şüphelinin kaçtığını anlayınca sirenle ikazda bulundu. Panikleyen sürücü araçta bulunan uyuşturucu maddeyi dışarı atıp gaza bastı.

Bu kez de trafik ekiplerince yakalanan şüpheli yakayı ele verdi. Devriye ekipleri yola fırlatılan uyuşturucu maddeyi aldıktan sonra U.S.'nin yanına gelip, "Polis salaktı zaten görmeyecekti bunu" diyerek tepki gösterdi.

Aracı trafikten men edilen şüpheli, yanındaki arkadaşıyla birlikte gözaltına alındı. O anlar kameraya anbean yansıdı. - BURSA