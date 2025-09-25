Bursa'da Tır Şoförüne Saldırı: Dehşet Anları Kamerada

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen kazanın ardından ortalık savaş alanına döndü. Tır şoförü Adem M.A. (44), diğer araçtaki 2 kişi tarafından yol ortasında tekme tokat darp edildi. Dehşet anları tırın araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 23 Eylül saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, emniyet şeridinde ilerleyen kargo tırı, sola geçiş yaptığı sırada kör noktada kalan otomobile çarptı. Çarpışmanın ardından sinirlerine hakim olamayan 2 kişi, tırın şoför kapısını açarak Adem M.A.'ya saldırdı. Şüphelilerden biri araca girip şoförü yumruklarken, diğeri ise camdan darbe indirdi.

Kanlar içinde kalan şoför hastaneye kaldırılırken, 7 gün iş göremez raporu aldı. Dehşet anlarının yer aldığı görüntüleri izleyenler büyük tepki gösterdi.

Polis ekipleri, şikayet üzerine saldırgan 2 kişiyi kısa sürede gözaltına aldı. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. - BURSA