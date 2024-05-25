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Bursa'da ıslak yolda kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

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Bursa'nın İznik ilçesinde, virajı alırken ıslak yolda kayan tırın dorsesi, aynı aileden 3 kişinin feci şekilde ölümüne sebep oldu. Gözaltına alınan tır şoförü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken ifadesinde, '112 yi kendim aradım, çok pişmanım. Keşke ben ölseydim onlar ölmeseydi' dediği öğrenildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde, virajı alırken ıslak yolda kayan tırın dorsesi, aynı aileden 3 kişinin feci şekilde ölümüne sebep oldu. Gözaltına alınan tır şoförü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken ifadesinde, "112 yi kendim aradım, çok pişmanım. Keşke ben ölseydim onlar ölmeseydi" dediği öğrenildi.

Kaza, dün İznik ilçesi Boyalıca Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğukan Ö. (23) idaresindeki 06 CUF 534 plakalı Mercedes marka tır, Orhangazi istikametinden İznik istikametine giderken virajda kaydı. Savrulan dorse, karşı istikametten gelen Osman Kaya (59) idaresindeki 16 LMM 49 plakalı Fiat Fiorino marka araca çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle hurdaya dönerken, Osman Kaya ve araçta bulunan Bedriye Coşkun (70), Furkan Kaya (5) olay yerinde hayatını kaybederken diğer Sebiha Coşkun (43), Muhlis Coşkun (39), Hatice Kaya (4) ve Gülseren Akyüz (26) yaralandı.

1'i çocuk 3 kişi hayatlarını kaybederken 4 kişide yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine savaş alanına dönerken, vatandaşlar da ilk yardıma koştu. Çok sayıda ambulansın ve itfaiye ekibinin sevk edildiği kazada, yaralılar İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya sebep olan tır sürücüsü ise sinir krizi geçirdi. Tırın yanında telefonla biriyle konuşan sürücü, göz yaşları döktü.

İfadesi yürekleri dağladı

Olay yerinde jandarma tarafından gözaltına alınan Doğukan Ö. jandarma karakoluna götürüldü. İfadesinde, "112 yi kendim aradım, çok pişmanım. Keşke ben ölseydim onlar ölmeseydi" dediği öğrenildi. Doğukan Ö. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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