Genç kadın sokak ortasında dehşet saçtı! Sinirlendiği sevgilisini sırtından defalarca bıçakladı

Bursa'da sevgili olduğu söylenen genç bir kız ile erkeğin tartışmasında kan aktı. Sinir krizi geçiren kadın, erkek arkadaşını sırtının çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kayıplara karıştı.

SIRTINDAN DEFALARCA BIÇAKLADI

Olay, Gemlik ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde ara sokakta meydana geldi. Genç bir kız sevgilisi olan genci yaşanan tartışmanın ardından sinir krizi geçirerek sırtının çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan yaralıyı görenler durumu hemen112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

GENÇ KIZ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Yaralı genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesi devam ederken genç kız ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışma devam ediyor.