Bursa'da Feci Kaza: 13 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Bursa'da Feci Kaza: 13 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Bursa'da Feci Kaza: 13 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Bursa'da kontrolden çıkan otomobil, su kanalının kenarında oturan çocuğa çarptıktan sonra kanala düştü. Kazada hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuğun cansız bedeni istinat duvarının üzerinde kaldı. Talihsiz çocuğun cansız bedeninden akan kanlar duvarı kırmızıya boyadı.

Kestel ilçesi Kale Mahallesi Mandıras Caddesi ile Ankara Yolu Caddesi üzerindeki kesişen su kanalında feci bir kaza meydana geldi. A.Ç. idaresindeki 11 ABU 417 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kanal kenarında oturan 13 yaşındaki Murat Mehmetoğlu'na çarpıp kanala uçtu.

KAZA SONRASI FECİ GÖRÜNTÜLER

Kaza sırasında kanal duvarı ile otomobil arasına sıkışan 13 yaşındaki çocuğun akan kanı istinat duvarını kırmızıya boyadı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 13 yaşındaki Murat Mehmetoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, yaralı sürücünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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