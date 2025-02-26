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Bursa'da Çocuklar Kavga Etti, Darp Anlarını Sosyal Medyada Paylaştılar

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir grup 15-16 yaşındaki çocuk, tartıştığı bir çocuğun darp anlarını kaydederek sosyal medyada paylaştı. Olayda, yere düşen çocuğa tekme ve yumruklarla saldırıldığı görüldü.

Bursa'da bir gurup çocuk, kavga ettiği bir başka çocuğu aralarına alıp darp etti. Yere kapanan çocuğa tekme ve yumruklarla saldıran 15-16 yaşındaki çocuklar o anları kayda alıp sosyal medyada paylaştı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde 15-16 yaşlarında bir gurup çocuk, tartıştıkları başka bir çocuğa saldırdı. Onlarca çocuğun tekme ve yumruklarla darp ettiği çocuk, yere düştü. Tek başına kalan çocuğu yerde de darp etmeye devam eden saldırganlar bununla da yetinmeyip, darp ettikleri çocuğu kayda alıp sosyal medya da paylaştılar. - BURSA

Bursa'da Çocuklar Kavga Etti, Darp Anlarını Sosyal Medyada Paylaştılar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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