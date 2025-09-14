Haberler

Bursa'da Çocuk Kundaklama Olayı: Market Yangın Çıkardı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 10 yaşındaki bir çocuk, markette bir etiketi çakmakla yakarak peçetelerin üzerine bıraktı. Kısa sürede alev alan reyon, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da 10 yaşlarındaki bir çocuk, markette raftan kopardığı etiketi çakmakla yakıp peçetelerin üzerine bıraktı. Kısa sürede alevlere teslim olan reyon itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan zincir marketin bir şubesinde meydana geldi. Markete gelen çocuk, peçetelerin bulunduğu reyondaki bir etiketi kopardı. Çakmakla tutuşturduğu etiketi ürünlerin arasına bırakan çocuk, koşarak marketten uzaklaştı. Peçetelerin kısa sürede alev almasıyla reyonu dumanlar kapladı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında bazı ürünler zarar görürken, markette maddi hasar meydana geldi. Kundaklama anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis ekipleri çocuğu yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
