Cinnet getiren adam, 7 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde anne, baba ve kardeşini tüfekle öldürdü

Bursa'da eşinden ayrılıp bunalıma giren adam, eve gittiğinde ailesiyle tartıştı. Kavgaya dönen tartışmada cinnet getiren şahıs, 7 yaşındaki oğlunun yanında önce annesi ve babasını, ardından da erkek kardeşini tüfekle vurdu. İhbar üzerine şüpheli olay yerinde yakalanırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

EVDE BABASIYLA TARTIŞMAYA BAŞLADI

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre karısından ayrıldığı için bunalıma giren A.Y. (30), 2. Ceviz Sokak'ta ailesinin yaşadığı eve geldi. Evde babası Seyithan Y. ile tartışmaya yaşayan A.Y., bir anda kavgaya tutuştu.

ANNE, BABA VE KARDEŞİNİ TÜFEKLE VURDU

Ev halkıyla kavgaya tutuşan şüpheli, evde bulunan tüfek ile önce babası Seyithan Y.'yi, ardından annesi Zozan Y.'yi (55) daha sonra ise kendisini engellemek isteyen 25 yaşındaki kardeşi M.Y'yi de 7 yaşındaki oğlunun yanında vurdu.

SALDIRGAN SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince olay yerinden kaçmak üzereyken suç aletiyle yakalanan şüpheli emniyete götürülürken, sağlık ekipleri vurulanların olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın şoku içine giren 7 yaşındaki çocuk ise polis tarafından güvence altına alındı.

AİLENİN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Savcılık incelemesinin ardından 3 kişinin cesedi Adli Tıp Morguna kaldırılırken, ailenin yakınları ve akrabaları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.