Üye Girişi
Haberler

Cezaevinden izne gelen adam, kendisine para vermeyen ablasını bıçakla rehin aldı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da cezaevinden izne gelen Mesut A. evdeki ablasından para istedi. İsteği reddedilince çılgına dönen şüpheli, balkonda ablasını bıçakla rehin aldı. Ekiplerin 1 saatlik ikna çabaları sürerken, alt kata inen abla son anda polislere sığındı. Bıçaklı saldırgan ise yakalanarak gözaltına alındı.

Cezaevinden izne gelen adam, kendisine para vermeyen ablasını bıçakla rehin aldı

PARA ALAMAYINCA BIÇAKLA REHİN ALDI

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi 3. Tepe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak'ta bulunan cezaevinden izne gelen 48 yaşındaki Mesut A., babası ile ablası N.A.'nın yaşadığı eve geldi. Mesut A., para vermediği gerekçesiyle mahallelinin gözü önünde ablası N.A.'yı balkonda bıçakla rehin aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, Mesut A.'yı sakinleştirmeye çalışmak için uzun süre dil döktü

Cezaevinden izne gelen adam, kendisine para vermeyen ablasını bıçakla rehin aldı

SALDIRGAN KARDEŞİN ELİNDEN SON ANDA KURTULDU

Öfkeli adam, elindeki bıçakla ablasına tehditler savurdu. O sırada, Mesut A.'nın babası polis ekiplerince evden çıkarıldı. Balkon kapısını kitleyen Mesut A.'ya karşı abla N.A. soğukkanlılığını korudu. Abla N.A., Mesut A.'dan bulduğu boşlukla birlikte kendini merdivenlere atarak aşağı indi. Arkasından gelen Mesut A., ekipleri görünce elindeki bıçağı bırakarak teslim oldu. Abla N.A., Mesut A.'dan kaçarken merdivenlerden düşerek hafif yaralandı. Etkisiz hale getirilen Mesut A., ekiplerce gözaltına alındı. Yaşananlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Cezaevinden izne gelen adam, kendisine para vermeyen ablasını bıçakla rehin aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gönül Dağı 132. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? 23 Mart Cumartesi ATV, Kanal D, Star, Show, NOW'da neler var? İSTANBUL İFTAR SAATİ (İMSAKİYE) - 23 Mart Akşam ezanı kaçta okunuyor, iftar saati kaçta? Ankara, İzmir, Bursa il il iftar saatleri! Kate Middleton ne kanseri, hastalığı nedir? Kate Middleton video mesajda ne dedi? Kate Middleton kimdir, kaç yaşında? Galler Prensesi Kate Middleton hasta mı, son durumu nedir? Kate Middleton hastalığı nedir, kanser mi? Kate Middleton sağlık durumu nasıl? Beşiktaş Emlakjet - Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Emlakjet - Pınar Karşıyaka maçı! 2024 Ramazan Bayramı hangi gün? Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2024 yılında Ramazan Bayramı tarihi! Kemalpaşa belediyesi hangi parti? Kemalpaşa belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Kemalpaşa yerel seçim sonuçları! Ek zam var mı? Ek zaman ne zaman, hangi tarihte gelecek? AK Partili Akbaşoğlu açıkladı! BURSASPOR - KIRKLARELİSPOR maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Kırklarelispor maçı nereden izlenir? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı nereden izlenir? Yarın okullar tatil mi? 25 Mart okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Süper Kupa ne zaman oynanacak? Süper Kupa maçı ertelendi mi, ertelenecek mi? TFF'den Süper Kupa kararı!
500

Yorumlar (1)

Tolga Şamcı:

Bu adam nasıl izinli çıkabiliyor. Adalet sistemi çökmüş ülkenin.

2
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title