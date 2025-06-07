Burak'ın Saç Kesimi Ailesiyle Tartışmasına Neden Oldu

Burak'ın Saç Kesimi Ailesiyle Tartışmasına Neden Oldu
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Kaybolmadan bir gün önce ailesiyle yaşadığı tıraş tartışmasının ardından psikolojik olarak olumsuz etkilenen Burak'ın durumu gündemde. Güvenlik kameralarıyla kaydedilen görüntüler ortaya çıktı.

AİLE, BİR GÜN ÖNCE BURAK'IN TIRAŞINI BEĞENMEYİNCE SAÇLARINI KESMİŞ

Kaybolmadan bir gün önce, Burak'ın bayram tıraşı olmak için arkadaşlarıyla birlikte mahalledeki bir berbere gittiği öğrenildi. Ancak yaptırdığı saç modelini beğenmeyen annesi Hanife Koçak (50) ve amcasının, 'Oğlum neden düzgün tıraş olmadın?' diyerek tepki gösterdiği, ardından evdeki tıraş makinesiyle Burak'ın saçlarını tamamen kestikleri belirtildi. Ailesiyle yaşadığı bu olayın ardından Burak'ın psikolojik olarak olumsuz etkilendiği öne sürüldü.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Burak'ın saç modelini gösterdiği cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri ve kaybolduğu sabah sırt çantasıyla yürüdüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Burak Koçak'ın babası Bekir Koçak'ın (70), 2022 yılında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği, annesi Hanife Koçak'ın ilk evliliğinden 1 kızı, babası Bekir Koçak'ın ise ilk evliliğinden 2 çocuğu olduğu, Burak'ın ise çiftin tek ortak çocukları olduğu öğrenildi.

Esra TÜRKER-Yiğithan HÜYÜK/ORHANELİ (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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