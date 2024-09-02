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Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı

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Sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçı Ahu Tuğba Miami'de yaşamını yitirdi. Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, birlikte yaşadığı annesini yatağında ölü bulduğu anları anlatırken konuşmakta güçlük çekti.

Bir süredir KOAH hastalığıyla mücadele eden usta sanatçı Ahu Tuğba, Miami'deki evinde yaşamını yitirdi. Ölümüyle sanat dünyasını yasa boğan Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanarak annesinin son anlarını anlattı.

"ANNEMİ GECE ÖPÜP ONU SEVDİĞİMİ SÖYLEYEREK UYUTTUM"

Canlı yayında konuşmakta güçlük çeken Anjelik Calvin şu ifadeleri kullandı: "Çok korkunç bir şok geçiriyorum. Çok uykusuzum, yanımda ağabeylerim ve ablam var. Annem uzun süredir ileri derecede KOAH hastasıydı ve son birkaç gündür kendini iyi hissetmiyordu. Akşam konuştuk, annemi öptüm seni seviyorum dedim uyuduk. Sabah uyandığımda uyuduğunu zannediyordum... Birkaç saat sonra bir baktım ki annemde çıt yok. Benim annem normalde kapı sesine uyanan biriydi. Annem çok duygusaldır, hiçbir kadına benzemiyordu. Ne bir evli adamla beraber oldu ne bir yuva yıktı. Çok kişiye ekmek kapısı açmış biridir. Çok zor konuşuyorum. Bu yaşıma kadar hep başımda durdu gidip de bir adamla yaşayabilirdi. O parasını benim eğitimime harcadı. Her zaman bana karşı apayrı bir anneydi."

Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı

"ANNEMİN YANINA GİTTİĞİMDE BUZ GİBİYDİ"

"Son birkaç gündür öksürüyordu hastaneye gitmek istedim ama o istemedi. Ben öğlen uyandım annemin dinlendiğini düşündüm ama gece olduğunda hala çıt yoktu. Daha sonra 911'i aradım. Annemin yanına bir gittim benim boncuk gözlüm buz gibi olmuş. Dünyanın en büyük acısı bir anneyi bir evladın o şekilde bulması. Allah düşmanımın başına vermesin. Keşke benim kalbimi çıkarsalardı da ben annemi o şekilde görmeseydim. Benim annem hayatına 14 yıl hayatına erkek almadı. Benim başımdan bir saniye ayrılmadı, okulumun kapılarında saatlerce bekledi. Benim için hem anne hem babaydı. İçim kanıyor, konuşamıyorum."

Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı

Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı

Kaynak: Haberler.com / Ecem Altan - 3.Sayfa

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Yorumlar (5)

Emre null:

anne baba evlat acısı çok zor varlarken değerini bilmiyoruz ölünce anlıyoruz çünkü dünyanın sistemi yanlış alkol serbest piyasa laiklik dolari kuru gibi onlarca şeytani şeylerin altında eziliyoruz bir ogretmeni laiklikle nassil ezildigine bakin her gun okula tras olarak girmek zorunda girmezse laiklige ters askerlerimiz oyle yüzleri yara bere de olsa tras olacak yoksa müdür okuldan atar polis oyle tras olmaktan vakit bulamıyoruz ki sevdiklerimize vakit ayıralım

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kazasız kul olmaz:

Biz şahidiz iyi insan olduğuna. Ümraniye cezaevinde. Kader mahkumlerini sanatla iyileştirme resmi projede özel davetimizle gelmişti çok cana yakın adil asıl bir insandı Cennet mekan

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Brh atr:

evlat için zor durum Allah sabır versin

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Mert Kalyoncu:

Çok zor çok. Allah kimseye böyle travmatik bir anı yaşatmasın. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Çok üzücü.

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