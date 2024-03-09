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Boşanmak isteyen eşini adliyede darbetti

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Mardin'de 4 çocuk annesi Elbiren E., boşanma aşamasında olduğu eşi H.E. tarafından adliyede darbedildi. Duruşma çıkısı H.E., adliyenin içerisinde defalarca kez talihsiz kadının vücudunun farklı yerlerine saldırdı. Mağdur avukatı, "Elbiren maalesef 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadına şiddeti yaşadı. Bir daha yaşanmaması için H.E.'nin tutuklanmasını talep ediyoruz" dedi.

Midyat ilçesinde 2009 yılında H.E. ile evlenen ve 4 çocuğu olan Elbiren E., eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle 2022 yılının ekim ayında Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı. Çiftin süren boşanma davasında H.E., mahkeme çıkışında Elbiren'e saldırarak darbetti.

"BU SÜREÇTE SÜREKLİ SALDIRDI"

Hastanede tedavisi süren Elbiren E., "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bugünde bile hala şiddete uğrayan kadınlardan biriyim ben. 14 yıldır evliyim. Evlilik hayatımda hep şiddet gördüm. 'Artık yeter' dedim. Yıllardır bu dava sürüyor. Bu süreçte sürekli saldırdı, bıçaklı saldırısına da uğradım. Bunda da yakalasaydı bıçaklanacaktım. Ama markete sığındım ve kurtuldum. Caydırıcı olmadığı için fazla ceza almadı. Caydırıcı ceza alıp bunu yapmaya cesaret etmemesini istiyorum. Kurtulmak istiyorum, ölmek istemiyorum. 4 kız çocuğum var, onlarla huzurlu bir hayat istiyorum. Devlet büyüklerine sesleniyorum, kurtarın beni bu adamdan" dedi.

Boşanmak isteyen eşini adliye önünde darbetti

"1 SENE ÖNCE BALTA İLE SALDIRMIŞ"

Elbiren'in öldürüleceğinden endişe ettiklerini belirten avukat Beşir Romioğlu şunları söyledi; "Elbiren, beraber yaşadıkları süre boyunca hep şiddet ve işkence görmüş, 2022 yılının 10'uncu ayında boşanma davası açmıştır. Boşanma davası devam ediyor. Dava devam ederken H.E., 1 sene önce balta ile saldırmış, kaldığı evin kapılarını kırmıştır. Yine 2,5 ay kadar önce, elinde bıçakla Elbiren saldırıya uğramış, 1 kilometre boyunca H.E.'den kaçmış, bir markete sığınarak öldürülmekten kurtulmuştur. Bu saldırıdan dolayı H.E. 3 hafta cezaevine girmiş, sonra serbest bırakılmıştır. Elbiren'in sonunu iyi görmüyorum. Sürekli olarak takip ediliyor. Çocukları mağdur olmaması için başka şehre gidemiyor. H.E.'nin serbest bırakılmasından, Elbiren'in de öldürüleceğinden endişe duyuyoruz. Bugün yaşanan olayda da eşi nafakasını vermediği için, İcra Ceza Mahkemesi dava açtı.

Boşanmak isteyen eşini adliye önünde darbetti

"ADLİYENİN İÇERİSİNDE DEFALARCA DARBETTİ"

Bugün görülen ilk duruşmada, iki taraf da orada hazır bulundu. Duruşma çıkısı H.E., adliyenin içerisinde defalarca kez baş ve boyun çevresi başta olmak üzere vücudunun farklı yerleri darbederek, Elbiren'e saldırı düzenledi. Kendisi şu an hastanede tedavi görüyor. Bilinci yerinde değildi, travma geçiriyor. Elbiren için koruma tedbirleri alındı ancak yeterli değil. Elbiren, maalesef 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadına şiddeti yaşadı. Bir daha yaşanmaması için H.E.'nin tutuklanmasını talep ediyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hukuk 3.Sayfa Haberler

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