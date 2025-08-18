Boşanma Aşamasındaki Polis Memurunun Eşine Açtığı Ateş Can Aldı

Boşanma Aşamasındaki Polis Memurunun Eşine Açtığı Ateş Can Aldı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, boşanma aşamasında olan bir polis memuru, eşine kurşun yağdırarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir polis memuru, boşanma aşamasında olduğu eşine kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay sabah saatlerinde Zafer Mahallesi 107 sokak üzerinde bulunan bir çeyiz dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru H.D. boşanma aşamasındaki eşi Burcu Derin'in çalıştığı dükkana geldi. Burada eşiyle tartışan polis memuru H.D. tabancasını çıkarıp ateş etmeye başladı. Bu sırada vücudunun değişik yerlerine kurşun isabet eden H.D. ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cinnet geçirip eşine kurşun yağdıran polis memuru ise meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

Hastaneye kaldırılan Burcu Derin, sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
