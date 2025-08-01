Sinem'i katleden caninin son paylaşımı: Ali Eren asla yarım bırakmaz

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine bağlı Adacık Mahallesi'nde dün saat 22.40 sıralarında vahşet yaşandı. Edinilen bilgilere göre; Ali Eren S. (30) boşanma aşamasında olduğu eşi Sinem S.'nin (27) yaşadığı birinci kattaki eve balkondan girdi. Sinem S. ile tartışmaya başlayan Ali Eren S. kadına silahla ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine bekçi, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ KATLETTİ

Adrese gelen bekçiye de ateş eden Ali Eren S. olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın ve bekçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sinem S. doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ameliyat edilen bekçinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan Ali Eren S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

"ALİ EREN ASLA YARIM BIRAKMAZ"

Cinayetten kısa bir süre önce hem Sinem S.'nin hem de Ali Eren S.'nin sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar dikkat çekti. Ali Eren S.'nin 6 gün önce sosyal medya hesabından "Kulağınıza küpe olsun. Ali Eren S. asla yarım bırakmaz. Ona yapılan hiçbir haksızlık unutulmaz, affedilmez. Sessiz kaldığını sananlar bilsin ki o sadece zamanı bekler. Çünkü Ali Eren için intikam aceleye gelmez. Hak yerini bulana kadar içi soğumaz. SS alın" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Ali Eren S'nin bu paylaşımı cinayeti planlı bir şekilde işlediğini ortaya koydu.

"EFENDİ GİBİ YAŞAYIP ÖLÜP GİDECEKSİN, BU KADAR BASİT"

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledilen Sinem S'nin ise sosyal medya hesabından cinayetten kısa bir süre önce yaptığı paylaşım görenleri duygulandırdı. Paylaşımda Sinem S'nin, "Çok basit ya. Hayvanları öldürmeyeceksin, ormanları yakmayacaksın, kadınlara ve çocuklara zarar vermeyeceksin. Kalp kırmayacaksın. Efendi gibi yaşayıp, ölüp gideceksin. Bu kadar basit. İnsan olmak bu kadar basit" ifadelerini kullandığı görüldü.