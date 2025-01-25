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Yangın faciasında yakınlarını kaybeden aileleri arayıp alay ettiler

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Tüm Türkiye'yi yasa boğan, 78 canımızı yitirdiğimiz Bolu'daki yangın faciasının ardından sosyal medyada dolaşıma giren bir görüntü infial yarattı. Faciada yaşamını yitirenlerin yakınlarına ait telefon numaralarını bulan bazı şahıslar, acılı aileleri arayarak alay etti. Kendini bilmez şahısların küfürlü kelimeler kullandığı da görüldü.

Sosyal medyada dolaşıma giren ve milyonlarca kullanıcı tarafından görüntülenen bir görüntü infiale yol açtı.

ACILI AİLELERİ ARAYIP ALAY ETTİLER

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ait telefon numaralarını bulan şahıslar, acılı aileleri arayarak alay etti. Kendini bilmez şahısların küfürlü kelimeler kullandığı da görüldü.

Bolu Kartalkaya'daki Yangın Faciası Sonrası Acılı Ailelerle Alay Eden Şahıslara Yönelik Soruşturma Başlatıldı

İÇİŞLERİ VE ADALET BAKANLIKLARI HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin ardından İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı harekete geçti. Söz konusu gelişmeyi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci duyurdu. Değirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konu hakkında İçişleri Bakanlığı - Siber Suçlarla Daire Başkanlığı tarafından kapsamlı inceleme başlatıldı. Adalet Bakanlığı' da konuyu yakından takip ediyor. Gereken yapılacaktır…" ifadelerine yer verdi.

Bolu Kartalkaya'daki Yangın Faciası Sonrası Acılı Ailelerle Alay Eden Şahıslara Yönelik Soruşturma Başlatıldı

"KOORDİNELİ BİR ÇALIŞMA BAŞLATILDI"

Daha sonra bir paylaşım da daha bulunan Değirmenci, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, şahısların tespitine yönelik incelemenin yanı sıra; ağ analizlerini de yaparak, söz konusu yapının inine girilmesi için tüm kurumlarla koordineli bir şekilde çalışma başlattı" dedi.

Bolu Kartalkaya'daki Yangın Faciası Sonrası Acılı Ailelerle Alay Eden Şahıslara Yönelik Soruşturma Başlatıldı

Yangın faciasında yakınlarını kaybeden aileleri arayıp alay ettiler
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yangın faciasında yakınlarını kaybeden aileleri arayıp alay ettiler
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıMurat Celik:

inşallah yarabbim yakalanır ve cezalarını çekerler hadsiz insanlar

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Haber YorumlarıSerhat Turan:

mümkün değil bunlar insan olamaz

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Haber YorumlarıVEFA:

23 yılda arzu edildiği gibi dindar ve kindar, vicdansız bir nesil yetişti ; şimdi kötülüğü, nefreti insanların üzerine saçıyor!

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Haber Yorumlarımert barlik:

İlk görüşmeden sonrasını dinleyemedim. Nasıl yakınlarını kaybeden bu ailelerin duygularıyla oynayabilecek kadar zalim olabiliyorsunuz. Bunları ifşa edip yakalatmak lazım. Cezasını verirken de bu ailelerin görmesi lazım.

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Haber Yorumlarıaysun:

Insan Acı Duyabiliyorsa Canlıdır Başkasının Acısını Duyabiliyorsa İnsandır " Tolstoy.

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Bırakın bu aptalca harektleri amerika hindistan Çin Avrupa hepimiz biriz barış istiyoruz. Bir milletiz akıllı olun

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Haber YorumlarıIzzettin Sonmez:

İnsan ruhu taşıyan kimse bunu yapmaz mümkün değil inanmıyorum

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Haber YorumlarıMurat Ustabasi:

BUNLARI YAKALAYIN YAKIN LUTFEN

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Yüce Allah herşeyi en iyi gören ve bilendir biz ona sığınır ve adaletinin en iyi şekilde olacağını sabırla bekleriz ve sükut ederiz..

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Haber YorumlarıMR CAMEL:

turızm bakanını gündem den çıkarmak için yapılan bir şey akp kadar şeytan sistem yok yazıklar olsun troller

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