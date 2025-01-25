Yangın faciasında yakınlarını kaybeden aileleri arayıp alay ettiler

Sosyal medyada dolaşıma giren ve milyonlarca kullanıcı tarafından görüntülenen bir görüntü infiale yol açtı.

ACILI AİLELERİ ARAYIP ALAY ETTİLER

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ait telefon numaralarını bulan şahıslar, acılı aileleri arayarak alay etti. Kendini bilmez şahısların küfürlü kelimeler kullandığı da görüldü.

İÇİŞLERİ VE ADALET BAKANLIKLARI HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin ardından İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı harekete geçti. Söz konusu gelişmeyi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci duyurdu. Değirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konu hakkında İçişleri Bakanlığı - Siber Suçlarla Daire Başkanlığı tarafından kapsamlı inceleme başlatıldı. Adalet Bakanlığı' da konuyu yakından takip ediyor. Gereken yapılacaktır…" ifadelerine yer verdi.

"KOORDİNELİ BİR ÇALIŞMA BAŞLATILDI"

Daha sonra bir paylaşım da daha bulunan Değirmenci, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, şahısların tespitine yönelik incelemenin yanı sıra; ağ analizlerini de yaparak, söz konusu yapının inine girilmesi için tüm kurumlarla koordineli bir şekilde çalışma başlattı" dedi.