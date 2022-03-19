Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kazada olay yerinden gelen görüntüler korkunç
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Bolu Dağı Tüneli'nde İstanbul yönünde zincirleme kaza meydana geldi. İstanbul istikametinin ulaşıma kapandığı kazada olay yerinden ilk görüntüler geldi. Videolarda tünelin içerisinde can pazarı yaşandığı görülüyor.
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli içinde yolcu otobüsleri, tır ve otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada kurtarma çalışmaları sürerken bölgeden ilk görüntüler geldi.
"KAZAYA 18 ARAÇ KARIŞTI"
Bolu Valisi Ahmet Ümit, kaza sonrası ilk açıklamasında can kaybı olup olmadığının henüz bilinmediğini söyledi. Vali Ümit, zincirlemeye kazaya 18 aracın karıştığını, 30 civarında yaralı olduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
İşte olay yerinden gelen ilk görüntüler:
Son dakika! Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın birbirine girdiği kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
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