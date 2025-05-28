Bodrum'da Motosiklet Parkı Tartışması Kavga ile Sonuçlandı

Bodrum'da Motosiklet Parkı Tartışması Kavga ile Sonuçlandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde zabıta denetimi sırasında motosiklet parkı yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İki kardeş, bir esnafı darp etti. Olay sonrası esnaf hastaneye kaldırıldı, şüpheliler gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zabıta denetimi sırasında başlayan motosiklet tartışması kavgaya dönüştü. İşletmesinin önüne motosiklet park edildiğini iddia eden iki kardeş, bir esnafı darbetti. Baygınlık geçiren esnaf hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Cevat Şakir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zabıta ekipleri caddede yaptıkları denetimde kaldırımda park halinde bulunan motosikletlerin kaldırılmasını istedi. Bunun üzerine M.Y., tanıdığı bir kişiye ait motosikleti alarak bölgedeki bir işletmenin yanındaki boş alana park etti.

Motosikletin park edildiği alanın yanındaki işletmenin sahibi Z.Ş.S.'nin kardeşi Y.S., duruma tepki gösterek motosikleti M.Y.'nin kendi iş yerinin önüne bıraktı. İki taraf arasında kısa sürede başlayan tartışma büyüdü. İddiaya göre, Z.Ş.S. tartışma sırasında M.Y.'ye saldırarak yumruk attı, kardeşi Y.S. ise kavgayı ayırmaya çalışanlara tekme atarak müdahale etti.

Aldığı darbeler sonucu baygınlık geçiren M.Y., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan M.Y., kendisine saldıran iki kardeşten şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Yaşanan darp anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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