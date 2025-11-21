Zehirlenme faciasında otel sahibi ve çalışan tutuklandı

Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı verilen 11 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

OTEL SAHİBİ VE ÇALIŞAN TUTUKLANDI

Haklarında ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı uygulanan otel sahibi H.O. ile otel çalışanı R.B.'ye yönelik karara sulh ceza hakimliğince itiraz edildi. Şüpheliler otel sahibi Hakan O. ile otel çalışanı R.B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan şüpheliler bugün tutuklandı.

"DÖNDÜĞÜMDE KAPI ÖNÜNDE AMBULANS GÖRDÜM"

Öte yandan; otel çalışanı M.M.U.D.C'nin ifadesinde, "22.45 sıralarında otele geldim. Otelde kusmuk kokusu vardı. Saat 01.00 sıralarında koku nedeniyle hava almak için otel dışına çıktım. Biraz hava aldıktan sonra geri döndüm. Saat 01.30 sıralarında yemek yemek için otelin kapısını kilitleyerek, otel yakınında bulunan kebapçıya gittim. Kapıyı kilitleme amacım, otele hırsızın girmesini engellemektir. Zaten otelin giriş kapısında iletişim numarası ve anahtarların masanın üzerinde olduğu yazılıdır. Otelde koku olduğundan dolayı aldığım yemeği yan tarafta bulunan bahçede yedim. 15-20 dakika sonra döndüğümde kapı önünde bir ambulans gördüm. Böcek ailesinin ambulansa bindiğini fark ettim. Benim olayla herhangi bir alakam yoktur. Kusurum olmadığını düşünüyorum" dedi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Otel çalışanının ifadesindeki itirafı sonrası Böcek ailesinin fenalaştıkları gece otelde kilitli kaldıkları anlar ortaya çıktı. Görüntülerde baba Servet Böcek'in otelin resepsiyonunda kilitli kapıyı açmaya çalıştığı, kapıda ambulansın beklediği görüldü.