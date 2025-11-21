Haberler

Zehirlenme faciasında otel sahibi ve çalışan tutuklandı

Zehirlenme faciasında otel sahibi ve çalışan tutuklandı
Zehirlenme faciasında otel sahibi ve çalışan tutuklandı


Güncelleme:
Fatih'te zehirlenerek hayatını kaybeden Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, haklarında ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı verildikten sonra yeniden gözaltına alınan otel sahibi ve çalışan hakim karşısına çıktı. Her ikisi de tutuklandı.

  • Almanya'dan İstanbul'a tatil için gelen 4 kişilik Böcek ailesi, zehirlenme şüphesiyle hastanede hayatını kaybetti.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.
  • Otel sahibi Hakan O. ve otel çalışanı R.B., tutuklama kararıyla gözaltına alındı ve tutuklandı.

Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı verilen 11 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

OTEL SAHİBİ VE ÇALIŞAN TUTUKLANDI

Haklarında ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı uygulanan otel sahibi H.O. ile otel çalışanı R.B.'ye yönelik karara sulh ceza hakimliğince itiraz edildi. Şüpheliler otel sahibi Hakan O. ile otel çalışanı R.B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan şüpheliler bugün tutuklandı.

"DÖNDÜĞÜMDE KAPI ÖNÜNDE AMBULANS GÖRDÜM"

Öte yandan; otel çalışanı M.M.U.D.C'nin ifadesinde, "22.45 sıralarında otele geldim. Otelde kusmuk kokusu vardı. Saat 01.00 sıralarında koku nedeniyle hava almak için otel dışına çıktım. Biraz hava aldıktan sonra geri döndüm. Saat 01.30 sıralarında yemek yemek için otelin kapısını kilitleyerek, otel yakınında bulunan kebapçıya gittim. Kapıyı kilitleme amacım, otele hırsızın girmesini engellemektir. Zaten otelin giriş kapısında iletişim numarası ve anahtarların masanın üzerinde olduğu yazılıdır. Otelde koku olduğundan dolayı aldığım yemeği yan tarafta bulunan bahçede yedim. 15-20 dakika sonra döndüğümde kapı önünde bir ambulans gördüm. Böcek ailesinin ambulansa bindiğini fark ettim. Benim olayla herhangi bir alakam yoktur. Kusurum olmadığını düşünüyorum" dedi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Otel çalışanının ifadesindeki itirafı sonrası Böcek ailesinin fenalaştıkları gece otelde kilitli kaldıkları anlar ortaya çıktı. Görüntülerde baba Servet Böcek'in otelin resepsiyonunda kilitli kapıyı açmaya çalıştığı, kapıda ambulansın beklediği görüldü.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFerhat Soylu:

Bu olayı sadece otelci midyeci ve kokoreççinin hijyene dikkat etmemeleri olarak görüp basite almayın. Bu ailenin ölümünde, ayakta durmakta bile zorlanırken ve ölümle pençeleşirken, hiçbir tetkik yapmadan sadece uyduruk bir serumla başından savan o sorumsuz doktorlarında büyük ihmali bulunuyor. Koskoca ülkede yürekli bir hakim yürekli bir savcı yok mu bu doktorlar hakkında gerekeni yapacak?

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımuharrem:

Cezada caydırıcılık artarsa hukuk fakültesi mezunlarının geliri azalır!!! Cezada caydiricilik azalırsa hukuk fakültesi mezunlarının geliri artar!!! Sen hukuk fakültesi mezunu olsaydın bu durumda suç islensin mi isterdin ? yoksa suç işlenmesin mi ? Ssç yoktur hukukçuların aç kalma korkusu vardır kısaca HAKK

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
