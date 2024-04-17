Birleik Krallık'ta binlerce Taylor Swift hayranı, sahte bilet satan dolandırıcılara 1 milyon sterlin kaptırdı

Banka yöneticileri, Binlerce Taylor Swift hayranı, Birleşik Krallık'taki dolandırıcılara 1 milyon sterlinden fazla para kaptırdı.

Lloyds Bank yöneticileri, kendi müşterilerinden 600'den fazlasının öfkeli, hayal kırıklığına uğramış ve zarar görmüş olduğunu açıkladı.

Diğer bankalar da hesaba katıldığında, gerçek sayının 3,000'i aşabileceği ve kayıpların 1 milyon sterlinden fazla olabileceği tahmin ediliyor. Lloyds'a göre, her mağdurun ortalama kaybı 332 sterlin olurken, bazıları için bu miktar 1,000 sterlinden fazlaya çıkmış.

Araştırmalar, 25 ila 34 yaş arası hayranların hedef alındığını ve birçok dolandırıcılığın sosyal medya üzerinden gerçekleştiğini ortaya koydu. Lloyds, geçen yaz Coldplay, Beyonce ve Harry Styles gibi sanatçıların hayranlarının da hedef olduğu konser bilet dolandırıcılığına daha geniş bir perspektiften bakıyor.

Bilet dolandırıcılıkları genellikle, etkinliklere bilet veya erişim sunan sahte reklamlar, gönderiler veya sosyal medya listeleri içerir.

Mağdurlardan biletler için önceden ödeme yapmaları istenir, ancak ödeme yapıldıktan sonra dolandırıcılar ortadan kaybolur.

Alıcı, hem biletler olmadan hem de parasız kalır.

Lloyds'a göre, dolandırıcılık genellikle iki dalga halinde gerçekleşir:Biletlerin satışa çıktığı zaman ve bir etkinlik gerçekleşeceği zaman.

Bankanın dolandırıcılık önleme şefi Liz Ziegler şöyle dedi: "Sevdiğimiz sanatçının canlı performans sergileyeceğini öğrendiğimizde duygularımızın bizi etkisi altına almasına izin vermek kolaydır, ancak bu duyguların kararlarımızı etkilemesine izin vermemek önemlidir."

Tüketici hakları savunucusu Which?'dan Lisa Webb şu tavsiyede bulundu: "Biletleri yalnızca yetkili satıcılardan almak için cazip tekliflere kapılmayın, çünkü haklarınız önemli ölçüde azalabilir. Biletler 100 sterlinin üzerindeyse ödemelerinizi kredi kartı ile yapmanızı öneririz."