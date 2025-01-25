Denizli'de kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 22 yaşındaki Oğuzhan Dirmilli , yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje ardından kaldırımdaki ağaca feci şekilde çarptı.

İTFAİYENİN ÇALIŞMASIYLA ÇIKARILDILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü Dirmilli ve yanındaki yolcular 20 yaşındaki Mislina Yarangüme ile 20 yaşındaki Hacer Nilay Bahar itfaiyenin çalışmasıyla çıkarıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı 3 kişi ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Dirmilli ve Bahar, kurtarılamadı. Mislina Yarangüme'nin ise tedavisi sürüyor.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.