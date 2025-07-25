Bir asırdır antik kentte yaşayan Durmuş dede yangın yerinden zar zor uzaklaştırıldı

Bir asırdır antik kentte yaşayan Durmuş dede yangın yerinden zar zor uzaklaştırıldı
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Bir asırdır antik kentte yaşayan Durmuş dede yangın yerinden zar zor uzaklaştırıldı
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Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikia Antik Kenti içinde etkili olan zirai alan yangını ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınırken, antik kent sınırları içerisindeki evinde yaşamını sürdüren 94 yaşındaki Durmuş Tandır, bahçelerine bakmak için geldiği yangın yerinden görevliler tarafından zar zor ikna edilerek uzaklaştırıldı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Stratonikia Antik Kenti'ne yakın bölgede bulunan zirai alanda yangın çıktı.

Bir asırdır antik kentte yaşayan Durmuş dedeyi zar zor ikna ettiler

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan yaptıkları müdahale ile alevleri söndürdü.

Bir asırdır antik kentte yaşayan Durmuş dedeyi zar zor ikna ettiler

ELİNDE BASTONUYLA YANGIN YERİNE GELDİ

Yaklaşık bir asırdan bu yana Stratonikia Antik Kenti sınırları içerisindeki evinde yaşayan 94 yaşındaki duyma ve konuşma güçlüğü çeken Durmuş Tandır, yangın bölgesine gelerek bahçelerini görmek istedi.

Bir asırdır antik kentte yaşayan Durmuş dedeyi zar zor ikna ettiler

ZAR ZOR İKNA EDİLDİ

Yandığını düşündüğü bahçelerine gitmek isteyen yaşlı adam, çevredekilerin uyarıları ile bahçelerinin zarar görmediğine zar zor ikna edilerek yangın bölgesinden uzaklaştırıldı.

Bir asırdır antik kentte yaşayan Durmuş dedeyi zar zor ikna ettiler

94 yıldır burada yaşadığını ifade eden Tandır, "Her yer yanmış, burada benim bahçelerim vardı" diye konuştu.

Bir asırdır antik kentte yaşayan Durmuş dedeyi zar zor ikna ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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