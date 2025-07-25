Bir asırdır antik kentte yaşayan Durmuş dede yangın yerinden zar zor uzaklaştırıldı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Stratonikia Antik Kenti'ne yakın bölgede bulunan zirai alanda yangın çıktı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan yaptıkları müdahale ile alevleri söndürdü.

ELİNDE BASTONUYLA YANGIN YERİNE GELDİ

Yaklaşık bir asırdan bu yana Stratonikia Antik Kenti sınırları içerisindeki evinde yaşayan 94 yaşındaki duyma ve konuşma güçlüğü çeken Durmuş Tandır, yangın bölgesine gelerek bahçelerini görmek istedi.

ZAR ZOR İKNA EDİLDİ

Yandığını düşündüğü bahçelerine gitmek isteyen yaşlı adam, çevredekilerin uyarıları ile bahçelerinin zarar görmediğine zar zor ikna edilerek yangın bölgesinden uzaklaştırıldı.

94 yıldır burada yaşadığını ifade eden Tandır, "Her yer yanmış, burada benim bahçelerim vardı" diye konuştu.