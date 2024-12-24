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Bingöl'de Trafik Kazası: İki Ölü, 17 Yaralı

Bingöl'de Trafik Kazası: İki Ölü, 17 Yaralı
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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Karlıova ilçesinde otobüs kazasında yaralananları hastanede ziyaret etti. Kaza sonucunda iki kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Vali Usta, kış koşullarında sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaza, gece saatlerinde Bingöl-Erzurum kara yolu Karlıova ilçesi Kümbet köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 GC 312 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Osman Zeki Tuncel (26) ve eşi Emine Tuncel'in (20) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 17 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Camdan fırlayıp otobüsün altında kalarak can vermiş

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kazada yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Vali Usta, "Dün Çayeli-Mersin seferini yapan seyahat firmamıza ait otobüs, Karlıova yakınlarında Kümbet mevkiinde aşırı kar yağışı ve buzlanmadan dolayı yan yattı. Bunun neticesinde otobüsün içerisinde 23 tane yolcumuz var. Bir tane yolcumuz otobüsün altında kalarak vefat ediyor. Diğer yolcumuz da Karlıova devlet hastanesinde vefat ediyor. 2 yolcumuz vefat ediyor. Geri kalan 17 yaralımız değişik kanallarla Karlıova ve Bingöl devlet hastanesine geliyor. Gece Bingöl'e 16 tane yaralımız geldi. Bir tanesi de kendi imkanları ile geldi. Şu anda 17 yaralımız var. Bunların 6 tanesi taburcu oldu. 2 tanesi de biraz sonra taburcu olacak. 9 yaralımızın tedavileri devam ediyor. Yaralılarımızın hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Doktorlarımız tarafından müdahaleleri yapıldı. Ben bu vesile ile vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Artık kış mevsimi başladı. Gizli buzlanma ile karşı karşıyayız, özellikle Erzurum Bingöl arasındaki yolda hayati tehlike arz eden bölümler var. Otobüs şoförlerimizin de diğer özel araç sahiplerimizin de dikkatli olmaları gerektiğini ifade etmek istiyorum. Doktor arkadaşımız yeni pratisyen hekim. Elazığlı kendisi eşiyle beraber vefat ettiler. Çarpışma ile beraber bayan arkadaşımız camdan fırlayarak yan yatan otobüsün altında kalarak vefat etti. Doktorumuz Karlıova devlet hastanesinde vefat etti. İkisi de Elazığlı pırıl pırıl genç arkadaşlarımız. Erkek olan doktor eşi de öğretmen şu anda görev yapmıyor. Ben kederli ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Yaralı yolculardan Osman Eraslan ise, "Kaza saat 00.30 sularında gerçekleşti. Virajı alamadı, frene bastı. Yollar da buzdu, araba da kayınca sağ tarafa yattı. Otobüsün içerisindeki yolculardan bazıları kendi imkanları ile çıktı bazılarına da sağlık ve jandarma personeli yardımcı olarak çıkardı" diye konuştu. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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