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4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış

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Bingöl'de önüne çıkan 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren 5 kişiyi de yaralayan madde bağımlısı şahsın, Mayıs ve Haziran 2024'te ayında gerçekleştirdiği hırsızlık suçundan dolayı 11 Haziran'da yakalanarak tutuklandığı ve cezaevinden 5 gün önce çıktığı öğrenildi. Öte yandan şahsın 30 Kasım 2023 günü de Elazığ Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi'nden firar ettiği ortaya çıktı.

Bingöl'de sokakta önüne çıkan 4 vatandaşı öldüren ve 5 kişiyi de yaralayan madde bağımlısı şahsın, hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden 5 gün önce çıktığı öğrenildi.

Bingöl'de dün kamuoyunda yankı uyandıran olayın detayları gelmeye başladı. Madde bağımlısı, manik atak ve bipolar bozukluğu olduğu öğrenilen şahıs, 4 kişinin ölümüne ve 5 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Elindeki bıçakla masum vatandaşları öldüren şahsın, 19 Temmuz 2024'te cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

19 TEMMUZ'DA TAHLİYE EDİLMİŞ

Adli makamlardan alınan bilgilere göre, hırsızlık suçundan 11 Haziran'da tutuklanan şahıs, 19 Temmuz'da mahkeme kararı ile tahliye edildi. Cezaevinden çıktıktan 5 gün sonra ise bu olayı gerçekleştiren şahıs, tutuklanarak Elazığ'a sevk edildi.

4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış

AİLESİ HASTANEYE YATIRILMASI İÇİN DİLEKÇE VERMİŞ

Madde bağımlısı şahsın ailesi, 28 Kasım 2023 tarihinde Sulh mahkemesine çocuklarının Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılması için dilekçe verdiği öğrenildi. Ailenin talebi üzerine mahkeme aynı gün kolluk kuvvetlerince şahsın alınmasını ve ön rapor verilmesi için Bingöl Devlet Hastanesi'ne getirilmesi talep ediyor. Bunun üzerine hastanede şahsın madde bağımlısı, manik atak ve bipolar bozukluğu geçmişi olduğu ve Elazığ'da tedavi edilmesi gerektiğini bildiriyor.

4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış

HASTANEDEN FİRAR ETMİŞ

Şahıs, yine aynı gün Elazığ'a sevk ediliyor ancak bir sonraki gün, yani 30 Kasım 2023 günü Elazığ Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi'nden firar ediyor. Şahıs, Mayıs ve Haziran 2024'te ayında gerçekleştirdiği hırsızlık suçundan dolayı 11 Haziran'da yakalanarak tutuklandığı ve 19 Temmuz 2024'te cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Elazığ Bingöl 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Özgür Sevindik:

Ne güzel adamın 66 raporuda var İdam şart kardesim

79
0
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LOLİPOP:

66 değil 46 raporu deniliyor.

yanıt2
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Emin Görmecikli:

katilleri ve canileri serbest hadiii mahsumlara hapishane

43
0
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Dursun Karagöz:

al sana adalet

13
0
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