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Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım

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İstanbul Beyoğlu'ndan genç bir kadını köşeye sıkıştıran ve yere düşürerek tecavüz etmeye kalkışan Semir Tarhan'ın ifadesi ortaya çıktı. Tarhan ifadesinde, "500 TL cebine para sıkıştırdım. Sarhoştum, sarılmaya çalıştığım anları hatırlamıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 29 Eylül günü sabah saat 05.30 sıralarında meydana gelen cinsel şiddet olayı Türkiye'de kamuoyunun büyük tepkisini çekti.

ZORLA SAHİP OLMAYA ÇALIŞTI

Görüntülerde sokakta yürüyen 25 yaşındaki genç kadını sıkıştıran iki erkek cinsel saldırıda bulundu. Genç kadına sarılıp öpmeye çalışan tacizci, mağduru yere düşürüp saldırmaya devam etti. O anlara şahit olan çevredeki vatandaşlar koşarak müdahale edip genç kadını olay yerinden kurtarırken o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım

KAMUOYU TEPKİSİ GELİNCE TUTUKLANDILAR

Mağdur kadın, polislerle yapılan görüşmede, iki kişinin bacağına dokunduğunu ve kendisini zorla öptüğünü söyledi. Bunun üzerine Güven Timleri harekete geçti. Polis ekipleri kısa sürede kimlikleri tespit edilen şüpheliler Semir Tarhan ile Ömer Konu'yu yakalayarak gözaltına aldı. Savcılığın talimatı ile ifadeleri alınan iki şüpheli serbest bırakıldı. Kamuoyunun tepkisi ardından söz konusu şahıslar tekrar gözaltına alınarak tutuklandılar. Şüphelilerin "cinsel saldırı", "kasten yaralama", "mukavemet", "gasp" ve "otomobilden hırsızlık" gibi suçlara karıştığı ortaya çıktı.

Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Mağdur kadını zorla öpmeye çalışan ve düşürerek cinsel şiddet uygulayan Semir Tarhan'ın ifadesi ortaya çıktı. Tarhan, verdiği ifadesinde, "500 TL cebine yardım olarak para sıkıştırdım. Sarhoştum, sarılmaya çalıştığım anları hatırlamıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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Yorumlar (6)

Fatih Aydın:

yani kamuoyu tepki göstermese serbesttiler şimdi öylemi.Yav bu adalet bakanı iktidar nerede niye sesini cikarmıyor.

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Sevcan Demir:

Kamera olmasa yutturacagini zannediyor

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Nevin Adanir:

Zıkkımın kökünü iç, içeceksen bari kaldırabildiğin kadar iç!!

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Mustafa Yağci:

İnsanlarla dalga mı geçiyolar kamuoyundan tepki geldi hükümet ne iş yapıyor yargı ne iş yapıyor geri zekalı mı bunlar

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ibrahim kaya:

adalet kelimede kaldığı sürece olcak bu, zamanında aracında uyuşturucu çıkan bir pudra şekeri deyince savcı tamam ozman deyip serbest bırakmıştı

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