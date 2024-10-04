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Beyoğlu'nda genç kızı taciz eden 2 şahıs tutuklandı

Beyoğlu'nda genç kızı taciz eden 2 şahıs tutuklandı
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde önünü kestikleri genç kıza sokak ortasında tecavüz etmeye kalkışan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Beyoğlu'nda genç kıza sokak ortasında tecavüz girişiminde bulunan 2 kişi tutuklandı.

GENÇ KIZA TECAVÜZ ETMEYE KALKTILAR

Olay, 24 Eylül'de Beyoğlu ilçesi Şehit Muhtar Mahallesi Balo Sokak'ta meydana geldi. Evine gitmekte olan İrem A.'nın (25) peşine takılan Semir T. ve Ömer K., bir süre sonra önünü kestikleri genç kıza tecavüz etmeye kalktı. Genç kızın çığlıklarını duyan vatandaşlar olaya müdahale etti. Olay yerine gelen Beyoğlu Güven Timi polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu şüpheliler Semir T. ve Ömer K., yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Beyoğlu'nda genç kızı taciz eden 2 şahıs tutuklandı

Savcılığın yeniden yakalama kararı sonrası şüpheli Semir T. Mersin'in Tarsus ilçesinde, Ömer K. ise İstanbul Kadıköy'de yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyette ifadeleri biten şüpheliler, İstanbul Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Beyoğlu'nda genç kızı taciz eden 2 şahıs tutuklandı

İKİ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Her iki şüpheli de, "Cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Beyoğlu'nda genç kızı taciz eden 2 şahıs tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

istanbul Güvenlik 3-sayfa Beyoğlu Hukuk

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