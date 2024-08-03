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Beyoğlu'nda eğlence mekanında kadınları darp eden şahıslar tutuklandı

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Beyoğlu'nda bulunan bir eğlence mekanında iki kadını darbeden mekan çalışanı 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu'nda bulunan bir eğlence mekanında iki kadının darp edilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu'nda eğlence mekanında kadınları darp eden şahıslar tutuklandı

KADINLARI DARP ETTİLER

Olay 3 Haziran'da Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Divane Cihangir isimli bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.İ.K, H.E. ve Y.T. isimli kadınlar eğlence mekanına geldi. Bir süre burada vakit geçiren iki kadına iş yeri çalışanları tarafından mekanın kapatıldığı uyarısı yapıldı. Kadınların cep telefonlarını şarj edip, biraz daha beklemek istediklerini söylemesi üzerine çalışanlar, kadınlara tepki göstererek gitmelerini istedi. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, iki çalışan kadınları darbetti. Olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Beyoğlu'nda eğlence mekanında kadınları darp eden şahıslar tutuklandı

12 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri mekanın güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. İncelenen görüntülerde kadınları darp edenlerin M.M.D. ve V.T. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şüpheliler 2 Ağustos günü yapılan operasyonla gözaltına alındı. Öte yandan şüphelilerden M.M.D.'nin 13, V.T.'nin ise 12 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Beyoğlu'nda eğlence mekanında kadınları darp eden şahıslar tutuklandı

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'kasten yaralama' ve 'cinsel taciz' suçlarından adli makamlara sevk edildi. Olaya ilişkin nöbetçi savcılıkta işlemleri tamamlanan 2 şüpheli tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheliler Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu'nda eğlence mekanında kadınları darp eden şahıslar tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (4)

Kadir Tokay:

Suç kayıtları var diye tutuklamışlardır. Yoksa hayatta tutuklamazlardı.

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Güven önemlş:

çok isabet olmuş

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Vatandaş4321:

13 ve 12 tane suç kaydı olan insanlar nasıl dışarıda, ya da şöyle söyleyeyim, bu kadar suç kaydı nasıl birikebiliyor ? Bunlar hangi suçlar ? İnsanlar yurtdışında göstermelik değil gerçek anlamda toplum hizmeti yapıyorlar ve onların birer gözlemcisi oluyor. Bu ülke neden böyle, neden hiç bir düzen yürümüyor, yürütülemiyor..Huzur içinde, devletimiz arkamızda diyerek gönül rahatlığı ile sokakta yürüyemeyecek miyiz ?

8
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Birşey demedimki:

Eski Kızılay başkanınin kızı motorlu gence çarpıp öldürdü ve serbest dolaşıyor ortalıkta. Gözaltına bile alınmadı. Hukuk çok ilginç işliyor. Şimdide ABD'ye kaçtı deniyor.

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0
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