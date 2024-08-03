Beyoğlu'nda eğlence mekanında kadınları darp eden şahıslar tutuklandı

Beyoğlu'nda bulunan bir eğlence mekanında iki kadının darp edilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KADINLARI DARP ETTİLER

Olay 3 Haziran'da Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Divane Cihangir isimli bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.İ.K, H.E. ve Y.T. isimli kadınlar eğlence mekanına geldi. Bir süre burada vakit geçiren iki kadına iş yeri çalışanları tarafından mekanın kapatıldığı uyarısı yapıldı. Kadınların cep telefonlarını şarj edip, biraz daha beklemek istediklerini söylemesi üzerine çalışanlar, kadınlara tepki göstererek gitmelerini istedi. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, iki çalışan kadınları darbetti. Olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

12 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri mekanın güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. İncelenen görüntülerde kadınları darp edenlerin M.M.D. ve V.T. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şüpheliler 2 Ağustos günü yapılan operasyonla gözaltına alındı. Öte yandan şüphelilerden M.M.D.'nin 13, V.T.'nin ise 12 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'kasten yaralama' ve 'cinsel taciz' suçlarından adli makamlara sevk edildi. Olaya ilişkin nöbetçi savcılıkta işlemleri tamamlanan 2 şüpheli tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheliler Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.