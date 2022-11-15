Beyoğlu İstiklal Caddesindeki patlama olayını gerçekleştirdikten sonra Ahlam Albashir adlı Suriyeli teröristi aracıyla Esenler'e götüren Ahmet... 3. Sayfa Haberleri Beyoğlu İstiklal Caddesindeki patlama olayını gerçekleştirdikten sonra Ahlam Albashir adlı Suriyeli teröristi aracıyla Esenler'e götüren Ahmet Jarkas'ın aracına bindiği o anlara ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Beyoğlu İstiklal Caddesindeki patlama olayını gerçekleştirdikten sonra Ahlam Albashir adlı Suriyeli teröristi aracıyla Esenler'e götüren Ahmet Jarkas'ın aracına bindiği o anlara ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ahlam Albashir Beyoğlu Esenler 3. Sayfa Haberler

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