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Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı

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Beykoz'da otomobiliyle çarptığı motosikletteki 17 yaşındaki gencin ölümüne ve 2 kişinin de yaralanmasına sebep olan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir'in yargılandığı mahkeme basın ve izleyicilere kapalı gerçekleştirildi. Yakınlarını kaybedenler, tutuksuz yargılanan Fatıma Zehra Kınık Demir'e tepki gösterdi. Adliye koridorlarında gergin dakikalar yaşandı.

Beykoz'da 17 yaşındaki motosikletli gencin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık hakim karşısına çıktı. Duruşma sonrasında müşteki taraf tutuksuz sanık Kınık ve basın mensuplarına saldırmaya çalıştı.

Beykoz'da 9 Temmuz'da eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık, 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin kullandığı motosiklete çarpmıştı. Çeki'nin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin Fatma Zehra Kınık hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

FATMA ZEHRA KINIK'A SALDIRMAYA ÇALIŞTILAR

Davanın ilk celsesi Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuksuz sanık Fatma Zehra Kınık, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Suça sürüklenen çocuk Y.S.Ö.'nün (17) 18 yaşından küçük olması nedeniyle duruşma kapalı görüldü. Duruşma sonrasında müşteki taraf, duruşma salonundan çıkan tutuksuz sanık Fatma Zehra Kınık'a saldırmaya çalıştı.

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Polislerin müdahalesiyle durdurulan şahıslar, bu kez de kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Duruma polisler ve adliyedeki güvenlik görevlileri müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adliye koridorundan kareler;

Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı dava sırasında adliye karıştı

Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı dava sırasında adliye karıştı

Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı dava sırasında adliye karıştı

Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı dava sırasında adliye karıştı

Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (40)

Cevap :

Hapise girmesi lazım. Ama devir bunların devri hapise girmezse de şaşırmam. Kılıfına uyduracaklar.

271
19
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Mustafa Aydogan:

Ülkenin halini görün işte koyunlar. Ülkenin bu hale gelmesinin en büyük nedeni sizlersiniz.

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Harun Yerişenoğlu:

paranın gücü Adalet demek paradır

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serdar kocakaya:

Kerem kınık depremde güzel bir Kızılay süreci yönettiği için muhtemelen tutuksuz yargılanacak olay tatlıya bağlanacak günün sonunda...

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Sinan Özdil:

Katiller sokakta geziyor.

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Nartin Mortinoğlu :

Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner... Kaçamayacaksınız

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Selahattin Gurbuz:

O ve onun gıbı arkası güclü kişiler hapıs yatmaz alayı satın alınmıştır

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koray hüseyin kılıç:

ben olsam cezasını kendim veririm

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JokerAllame:

cehennem kütükleri

71
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oguz:

KIMIN KIZI ORTADA HAK ADALET NASIL İŞLEYECEK O DA ORTADA FAZLA SÖZE GEREK YOK KANIMCA

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