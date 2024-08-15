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Beşiktaş'ta lüks cipiyle genç kadını ağır yaralayan maganda tutuklandı

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İstanbul Beşiktaş'ta lüks cipiyle çarptığı kadının ağır yaralanmasına neden olan, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan zanlı Furkan D. Tekirdağ'da tutuklandı.

İstanbul Beşiktaş'ta lüks cipiyle park halindeki 4 otomobile, ardından da yolda yürüyen Dila Kırarslı'ya çarpıp ağır yaralanmasına neden olan 34 yaşındaki Furkan D., gözaltına alındığı Tekirdağ'da çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle yaralama" suçundan tutuklandı.

Kaza, 11 Ağustos saat 04.00 sıralarında Beşiktaş, Fulya Deresi Sokak'ta meydana geldi. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otel işletmeciliği yapan Furkan D.'nin kontrolünü yitirdiği cip, önce park halindeki 4 araca, ardından yolda yürüyen Dila Kırarslı'ya çarparak devrildi. Kazada Kırarslı ağır yaralanırken, Furkan D. ise kaçtı. Dila Kırarslı, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücü Furkan D., yaklaşık 4 saat sonra Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Furkan D. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Beşiktaş'ta lüks cipiyle genç kadını ağır yaralayan maganda tutuklandıDila Kırarslı

SAVCILIK YENİDEN GÖZALTINA ALINMASINI İSTEDİ

Çağlayan Cumhuriyet Savcılığı, Furkan D.nin yeniden gözaltına alınmasını talebiyle Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığı'na yazı gönderdi. Savcılığın talebinin ardından Furkan D., dün Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Furkan D., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık sorgusu için Çerkezköy Adliyesi'nde sevk edildi. Burada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Çağlayan Cumhuriyet Savcılığı'na bağlanan Furkan D., yaklaşık 1 saat süren sorgu sonunda, 24 saat ek gözaltı süresi talebiyle ilçe emniyetine götürüldü.

Beşiktaş'ta lüks cipiyle genç kadını ağır yaralayan maganda tutuklandıFurkan D.

TUTUKLANDI

Geceyi emniyette geçiren Furkan D., bugün yeniden Çerkezköy Adliyesi'ne getirildi. Furkan D.'nin, SEGBİS aracılığıyla İstanbul Çağlayan Adliyesi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ifadesi alındı. Mahkeme, Furkan D.'nin "taksirle yaralama" suçundan tutuklanmasına hükmetti. Furkan D., geniş güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderildi.

Beşiktaş'ta lüks cipiyle genç kadını ağır yaralayan maganda tutuklandı

SİLAH VE MERMİYLE PAYLAŞIMLARA YENİ SORUŞTURMA

Öte yandan Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Furkan D.'nin arkadaşı O.Y. ile sosyal medya hesaplarından silah ve mermilerle yaptığı paylaşımlar nedeniyle de soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Furkan D.'nin evi ve işletmeciliğini yaptığı otelde arama yaptı. Arkadaşı O.Y. de ilçedeki Karaağaç Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada ele geçirilen tabanca ve 4 bıçak ile gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan O.Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Beşiktaş Çerkezköy Tekirdağ İstanbul Beşiktaş 3-sayfa Güvenlik Trafik Kazaları Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (19)

mehmet türkel:

Önceki hakim serbest bırakırken hangi kanuna göre hareket etti bu gibi durumlarda Adalet baknlığı devreye girmeli.

325
2
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Murat Kara:

hakime çıkmadan emniyet sorgusunda bırakmışlar orayı sorgulasinlar

yanıt2
yanıt0
Fikriye:

Haberin başlığı yine yanlış. Tutuklandı diyor ama serbest bırakılmış. Muhabirin kafası da iyi galiba.

yanıt2
yanıt0
Kerem Sarıtaş null:

zahmet etmişsiniz serbest bırakan savcı ne mezunu kimin adamı hangi kanun maddesine istinaden birakiyor yaralı ex durumu olursa yurt dışına kaçma riski olan sahsi adalete nasıl teslim edecek

202
1
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Dağıstan:

Geniş güvenlik önlemler altında adliyeye götürülüyor, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılıyor.Mağdure ve ailesi mahvolmuş , hayatları kaymış vb umurunda değil herhalde kararı verenlerin. Ateş düştüğü yeri yakar sözü gerçektir de o teşe sebep olanları cezalandırmak zorunda olan kurumlar nedense gereken hassasiyeti göstermez...

121
0
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ANADOLU PARSI:

Adamın parası varki serbest bırakılıyor.Savcı niye itiraz etmis

101
7
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Alpingo Bey:

İlk Hakim yurtdışına kaçması için serbest bırakmış aslında

105
1
yanıtYanıtla
İbrahim Üker:

zaten serbest kalacak ne bu zorlama

71
7
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Black Mamba:

Sosyal Medya Adalet Bakanligi bir işi daha başarıyla tamamladı , Eee ülkede normal adalet islemeyince olay otomatik olarak Sosyal medyaya havale ediliyor,,,

76
1
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Ejderha Dövmeli Herif:

Ülkedeki adaleti sosyal medya sağlıyor resmen. Eğer tepki olmasaydı tutuklamayacaklardı. İşte buyüzden sevmiyorlar sosyal medyayı.

70
2
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