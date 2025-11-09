Haberler

Beşiktaş'ta İETT Şoförü Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ta seyir halindeyken kalp krizi geçiren İETT otobüsü şoförü Mehmet Cılasın, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

Beşiktaş'ta, seyir halindeyken geçirdiği kalp krizi sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT şoförü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Beşiktaş Yıldız Mahallesi Yıldız Caddesi Barbaros Bulvarı'nda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 34 HO 2429 plakalı İETT otobüsünün şoförü Mehmet Cılasın (54), seyir halindeyken kalp krizi geçirmiş, ardından direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkmıştı. Otobüste bulunan yolcular kısa sürede tahliye edilirken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İETT şoförü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İETT şoförü Mehmet Cılasın'ın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülke 6.8'lik depremle sallandı! Tsunami uyarısı korkuyu katladı
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
NOW'un iddialı dizisi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor

İddialı dizi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş

Sen ne yaptın Mourinho! İlk kez ortaya çıkan fatura çok baş ağrıtacak
Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülke 6.8'lik depremle sallandı! Tsunami uyarısı korkuyu katladı
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu

Rus milyarder ve eşi villada öldürüldü! Cüzdan boş çıkınca...
İlkay Gündoğan'dan yeni karar

İlkay Gündoğan'dan yeni karar
Fatih Karagümrük'ten 3 ay sonra bir ilk

Süper Lig'de muhteşem maç! 3 ay sonra bir ilk yaşandı
Beykoz'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına ceset takıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına takıldı
Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan deprem! İstanbul da sallandı
Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp

Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp
Gürsel Tekin'den bomba sözler: Kılıçdaroğlu her türlü desteği veriyor

Kayyum Gürsel Tekin, sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu'nu ateşe attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.