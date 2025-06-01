Beşiktaş'ta mühendis, kadın arkadaşını öldürdü

Beşiktaş'ta mühendis, kadın arkadaşını öldürdü
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Beşiktaş'ta mühendis, kadın arkadaşını öldürdü
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İstanbul Beşiktaş'ta mühendis Demet Çabuk, barmaid arkadaşı Zilif Öztürk'ü evinde bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra Kocaeli'nde teslim olan Çabuk, cinayeti işlediği anı hatırladığını ancak nedenini bilmediğini ifade etti.

İstanbul Beşiktaş'ta mühendis Demet Çabuk, barmaid arkadaşı Zilif Öztürk'ü evinde bıçaklayarak öldürdü. Çabuk cinayet silahı olan bıçakla Kocaeli'nde teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Ayrıca Çabuk'un ifadesinde, "Olayı gerçekleştirdiğim anı hatırlıyorum, ancak neden yaptığımı hatırlamıyorum. Pişmanım" dediği öğrenildi.
Olay, 30 Mayıs Cuma günü Beşiktaş Abbasağa Mahallesi Ihlamur Yıldız Caddesi üzerindeki Özbek Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, barmaidlik yapan Zilif Öztürk, (39) mühendis arkadaşı Demet Çabuk'un (34) evine gitti. Uyuşturucu madde kullandıkları ileri sürülen ikiliden Demet Çabuk, mutfağa giderek ekmek bıçağını aldı ve Öztürk'ü karın bölgesinden 10'dan fazla kez bıçakladı. Çabuk, olayın ardından cinayet silahı olan bıçakla birlikte evden çıkarak ailesinin yanına Kocaeli'ne gitti.
Beşiktaş'taki cinayeti Kocaeli'nde itiraf etti
Şüpheli Çabuk, olaydan bir gün sonra, 31 Mayıs Cumartesi günü Kocaeli Çayırbaşı'nda bulunan bir karakola cinayet silahı olan bıçakla birlikte giderek teslim oldu. Ev arkadaşını öldürdüğünü itiraf eden Çabuk'un ifadesi üzerine harekete geçen ekipler, Beşiktaş'taki adrese kapıyı kırarak girdi. Adrese intikal eden polisler, Zilif Öztürk'ün cansız bedeniyle karşılaştı.
"Neden yaptığımı hatırlamıyorum, pişmanım"
Şüpheli Demet Çabuk, ifadesinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi. Çabuk'un ifadesinde, "Olayı gerçekleştirdiğim anı hatırlıyorum, ancak neden yaptığımı hatırlamıyorum. Pişmanım" dediği öğrenildi. Öte yandan, şüpheli Demet Çabuk'un İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) matematik mühendisliği okuduğu ve aynı zamanda çift anadal yaptığı, hayatını kaybeden Zilif Öztürk'ün ise barmaid olarak çalıştığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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