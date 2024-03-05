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Destici'nin kaza yapan makam aracını taşıyan çekici alev alev yandı

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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin dün Tokat'ta kaza yapan makam aracı, bu sefer de Amasya'da kazaya karıştı. Kaza sonucu makam aracını taşıyan çekicide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin dün Tokat'ta kaza yapan makam aracı, bu sefer de Amasya'da kazaya karıştı. Makam aracını taşıyan çekici cayır cayır yandı.

İSTANBUL'A GETİRİLİYORDU, KAZAYA KARIŞTI

Destici ile araçta bulunan 3 kişi yaralandığı kazanın ardından kamyonete yüklenip İstanbul'a doğru yola çıkan araç bu sefer de Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Kayadüzü köyü civarında yeni bir kazaya karıştı.

ÇEKİCİ ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Aracı taşıyan Abdul Samet Cımbız yönetimindeki 60 ACM 572 plakalı çekicinin motor bölümünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede etrafı sardı. Yangına Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

SÜRÜCÜ OTOPARKA ÇEKİLDİ

Sürücü yangını yaralanmadan atlattı. Yanan çekici ve üstündeki araç, inceleme yapılmak üzere parka çekildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İşte olay yerinden kareler;

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin makam aracı Amasya'da kaza yaptı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin makam aracı Amasya'da kaza yaptı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin makam aracı Amasya'da kaza yaptı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin makam aracı Amasya'da kaza yaptı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin makam aracı Amasya'da kaza yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaza 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Şerif Ali:

Azrail yenilgiyi kabullenmemiş. Müsabaka devam ediyor.

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Trabzon61:

Bu konu bence arastirilmali. Belkide bu kaza bir suikast girisimiydi ve cekici delil yok etmek icin yakilmistir.

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Sebati Can:

Şehit Yazıcıoğlu'nun ruhu şad olsun.

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Nazlı Muhip:

Reklam yapiyor ağam

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