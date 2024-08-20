Kızlarının düğünü için çıktıkları yol sonları oldu: 4 ölü, 1 yaralı

Batman'da, Mardin'e düğüne giden bir ailenin pikabı ile tır çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Batman- Kozluk karayolu Devecik mevkiinde yolun tek şeritte düştüğü bölümde pikap ile tır, sürücülerinin kontrolünden çıkarak kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde pikapta bulunan aynı aileden Medeni İba, Remziye İba, Neslihan İba ve Mensure Güler'in hayatını kaybettiğini, tır sürücüsünün ağır yaralandığını belirledi.

DÜĞÜN GÜNÜ BÜYÜK ACI

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna, yaralı ise hastanede tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Medeni-Remziye İba çiftinin, kızlarının düğünü için Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden Mardin'e gittiği öğrenildi. Anne ve babadan geriye kızlarının düğünündeki davetiye kartında isimleri kaldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.