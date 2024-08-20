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Kızlarının düğünü için çıktıkları yol sonları oldu: 4 ölü, 1 yaralı

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Batman'da meydana gelen kazada pikap ile tırın kafa kafaya çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada ölen Medeni-Remziye İba çiftinin, kızlarının düğünü için Diyarbakır'dan Mardin'e gittiği öğrenildi.

Batman'da, Mardin'e düğüne giden bir ailenin pikabı ile tır çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Batman- Kozluk karayolu Devecik mevkiinde yolun tek şeritte düştüğü bölümde pikap ile tır, sürücülerinin kontrolünden çıkarak kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde pikapta bulunan aynı aileden Medeni İba, Remziye İba, Neslihan İba ve Mensure Güler'in hayatını kaybettiğini, tır sürücüsünün ağır yaralandığını belirledi.

Kızlarının düğünü için çıktıkları yol sonları oldu: 4 ölü, 1 yaralı

DÜĞÜN GÜNÜ BÜYÜK ACI

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna, yaralı ise hastanede tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Medeni-Remziye İba çiftinin, kızlarının düğünü için Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden Mardin'e gittiği öğrenildi. Anne ve babadan geriye kızlarının düğünündeki davetiye kartında isimleri kaldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kızlarının düğünü için çıktıkları yol sonları oldu: 4 ölü, 1 yaralı

Kızlarının düğünü için çıktıkları yol sonları oldu: 4 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

Cafer KILIÇ:

Allah Rahmet eylesin sabırlar diliyorum yakınlarına

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