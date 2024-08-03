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Malatya'da kahreden olay! 16 yaşındaki genç, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

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İzmir'in Konak ilçesinde geçtiğimiz haftalarda sokaktaki elektrik kaçağı nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından benzer bir olay da Malatya'da yaşandı. Akçadağ ilçesinde 16 yaşındaki Batuhan Vahap Akbaş, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Akbaş'ın ölümüne neden olan elektrik kablolarının kaldırılması için aylar öncesinde başvuruda bulunulduğu ortaya çıktı. Olayın yaşandığı bölgedeki elektrik trafosunun da tehlike saçtığı belirtildi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Batuhan Vahap Akbaş hayatını kaybetti. Batuhan Vahap Akbaş'ın ölümüne neden olan elektrik kabloların bulunduğu yerden kaldırılması için aylar öncesinde Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş'ye başvuruda bulunulduğu ortaya çıktı.

ELEKTRİK KABLOLARINA TEMAS EDEN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

İzmir'in Konak ilçesinde geçtiğimiz haftalarda Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay, sokaktaki elektrik kablolarından akıma kapılarak yaşamını yitirmişti. Acı olayın yankıları sürerken, benzer bir haber de Malatya'dan geldi. Olay, dün gece saat 20.30 sıralarında Akçadağ ilçesi Aliçeri Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 16 yaşındaki Batuhan Vahap Akbaş, Maskarlar mevkiinde dedesi O.M.'nin inşa edilen evin beton kısımlarını sularken dengesini kaybederek yakın bir mesafedeki elektrik kablolarına temas etti. Bu sırada elektrik akımına kapılan talihsiz genç, aile yakınları tarafından kaldırıldığı Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Malatya'da kahreden olay! 16 yaşındaki genç, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

KABLOLARIN KALDIRILMASI İÇİN BAŞVURUDA BULUNMUŞLAR

Batuhan Vahap Akbaş'ın cenazesi hastanedeki ve adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Akbaş'ın cenazesi, Akçadağ ilçe merkezine getirilerek burada defin edilirken Batuhan Vahap Akbaş'ın dedesi O.M.'in aylar önce evlerinin hemen yanında geçen elektrik kablolarının kaldırılması için ilgili kuruma müracaatta bulunduğu ileri sürüldü.

Malatya'da kahreden olay! 16 yaşındaki genç, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

"DEDESİ DİLEKÇE VERMİŞTİ"

Batuhan Vahap Akbaş'ın ihmal sonucu hayatını kaybettiğini belirten Aliçeri Mahalle Muhtarı İlhan İnce, bölgedeki kısmi erimelerin yaşandığı elektrik trafosunun da tehlike saçtığını kaydederek şunları söyledi: "Elektrik çarpması sonucu 16 yaşındaki bir çocuğumuzu maalesef kaybettik. Çocuğun akıma kapıldığı kabloların bulundukları yerden kaldırılması için dedesi tarafından Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş'ye 6 ay önce dilekçe verilmiş ama dikkate alınmamış.

Malatya'da kahreden olay! 16 yaşındaki genç, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

"BÖLGEDE RUHSATLI EV YOK" DİYE KABLOLARI KALDIRMAMIŞLAR

Ayrıca ben de mahalle muhtarı olarak kabloların 2 ay önce kaldırılması için dilekçe verdim. İlgili kurumun bize söylediği ise 'bölgede ruhsatlı ev yok, biz bu kabloları ve direkleri değiştiremeyiz' şeklinde oldu. Çocuğumuz Bursa'dan dedesini ziyarete gelmiş, dilekçe verildiği halde kaldırılmayan kablolar nedeniyle hayatını kaybetti. Bölgedeki trafonun fotoğraflarını da çektik hafta başı ilgili kuruma ileteceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Vahap Akbaş Akçadağ Malatya Konak İzmir 3.Sayfa Haberler

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