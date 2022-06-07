Başkent'teki selden yüzerek kaçtı - Haberler

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Başkent'teki selden yüzerek kaçtı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkent'te hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağış sonrasında yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

Başkent'te hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağış sonrasında yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntüde, bir kişinin sel suyundan yüzerek kaçma anları yer aldı.

Başkent Ankara'da öğle saatlerinde başlayan ve aniden bastıran sağanak yağış sonrasında yollar adeta göle döndü. Su yüksekliğinin yer yer yarım metreyi bulduğu yağış sonrasında özellikle ara sokaklarda yer alan mazgalların tıkanması sonucunda bazı alanlarda su birikintileri oluştu. Yaşanan yoğun yağış sonrasında ortaya çıkan yeni görüntüler ise durumun vahametini ortaya sermeye devam ediyor. İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde birden fazla aracın sular içerisinde sürüklendiği ve bir kişinin sel sularından yüzerek kurtulmaya çalıştığı anlar yer aldı.

(Muhammed Musab Gümüşer - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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