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Bartın Irmağı'nda Toplu Balık Ölümleri Başladı

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Bartın Irmağı'nda binlerce balık, solunum yapabilmek için su yüzeyine çıkarak toplu ölümler yaşadı. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, ırmakta inceleme başlattı.

Bartın Irmağı'nda toplu balık ölümleri başladı

Binlerce balık, solunum yapabilmek için su yüzeyine çıktı

Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, ırmakta inceleme başlattı

BARTIN - Bartın Irmağı'nda binlerce balık, solunum yapabilmek için su yüzeyine çıktı. Toplu balık ölümlerinin de yaşandığı ırmakta, ekipler inceleme başlattı

Bartın Irmağı'nın Kemerköprü mevkisinde, irili ufaklı binlerce balık su yüzeyine çıktı. Karaya yakın bir yerde su üstünde görülen balıklardan bazıları solunup yapabilmek için kafasını suyun dışarısına çıkarırken, bazıları ise ters dönüp telef oldukları görüldü.

Vatandaşlar ise her yıl bu aylarda Bartın ırmağı'nda toplu balık ölümlerinin yaşandığını belirtti. Balıkların havasız kaldığını söyleyen vatandaşlardan bazıları, toplu balık ölümlerine ırmak suyunun kimyasal karıştığını, bazıları ise yapılan Kozcağız barajı nedeniyle ırmaktaki su ve hava seviyesinin azalmasından kaynaklandığını ifade etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine ise Bartın Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri de, ırmakta inceleme yaptı. Irmakta fotoğraflar çeken ekipler, ırmak çevresinde inceleme yaparak, herhangi bir atık karıştırılıp karıştırılmadığını kontrol etti. Ekipler, ilk belirlemelerinde balık ölümlerinin ırmak su seviyesi ve sudaki hava oranının düşmesinden kaynaklandığını tespit etti.

Bartın Irmağı'nda Toplu Balık Ölümleri Başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa

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