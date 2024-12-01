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Bartın'da katliam gibi kaza: 5 genç feci şekilde can verdi

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Bartın'da bir parti dönüşü yapılan yarışta, otomobilin kamyonun altına girmesi sonucu 5 genç yaşamını yitirdi. Olay yerine çok sayıda acil yardım ekibi sevk edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan kaza yerine çağrılan Bartın Belediyesine ait cenaze aracının şoförü Bilal Yılmaz, ölenler arasında kayınbiraderi Rahmi Can Odabaş'ın da bulunduğunu öğrenince fenalık geçirdi.

Bartın'da düzenlenen partinin dönüşünde, bir başka araçla yarış yaptığı ileri sürülen otomobil, kamyonun altına girdi. Feci kazada otomobilde bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

KARŞI ŞERİTTEN GELEN KAMYONUN ALTINA GİRDİLER

Edinilen bilgiye göre Bartın'ın İnkumu semtinde düzenlenen partiden çıktıkları öğrenilen 5 arkadaş, 74 BC 310 plakalı Dacia marka otomobille evlerinin bulunduğu il merkezine doğru hareket etti. Yolda karşılaştıkları arkadaşları ile yarışa tutuştuğu ileri sürülen gençler, karşı şeritten gelen 74 DH 890 plakalı kamyonun altına girdi. Feci kazada otomobilin ön kısmında bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken arka taraftaki 3 arkadaş ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Bartın'da katliam gibi kaza: 5 genç feci şekilde can verdi

İSMİNİ DUYUNCA FENALIK GEÇİRDİ

Olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ekibi yönlendirilirken, araçta sıkışan 2 kişi güçlükle araçtan çıkarıldı. Olay yerine cenaze aracı ile gelen Bilal Yılmaz, aracın sağ ön koltuğunda bulanan kişinin kayınbiraderi Rahmi Can Odabaş olduğunu öğrendi. Yılmaz, büyük acı yaşarken dakikalarca olay yerinde cenazenin çıkarılmasını bekledi.

Bartın'da katliam gibi kaza: 5 genç feci şekilde can verdi

Acı olayı öğrendikten sonra telefonla kayınpederini arayan Yılmaz, Rahmi Can'ın nerede olduğunu sordu. "Evde yatıyor" cevabı üzerine ise Yılmaz, "Bak yatağında mı?" diye sordu. Yatağına bakılıp yerinde olmadığının görülmesi üzerine ise Yılmaz, "Kaza yapmış" diyerek acı haberi verdi.

Bartın'da katliam gibi kaza: 5 genç feci şekilde can verdi

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Bilal Yılmaz, Rahmi Can Odabaş'ın cenazesinin araçtan çıkarılmasının ardından kendi elleri ile önce tabuta, ardından da cenaze aracına koydu. Öte yandan feci kazada, ölenlerin kimlikleri de belirlendi.

Bartın'da katliam gibi kaza: 5 genç feci şekilde can verdi

Feci kazada Rahmi Can Odabaş'ın yanı sıra Murat Can Körükçü, Koray Uğuz, Özgür Çomak, Berkay Kaya da hayatını kaybetti. Olayda, ismi açıklanmayan kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bartın'da katliam gibi kaza: 5 genç feci şekilde can verdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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