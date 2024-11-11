Barbaros Şansal, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı
Hakaret söylemleri nedeniyle daha önce 6 ay hapis cezası alan ünlü modacı Barbaros Şansal İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Türkiye'ye ayak bastığı anda polis tarafından gözaltına alınan Şansal, sosyal medya üzerinden durumu takipçileriyle paylaştı.
Barbaros Şansal, İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan yakalama kararı çerçevesinde, Türkiye'ye ayak bastığı anda polis tarafından gözaltına alındı.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Şansal, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ayağımın tozuyla, iner inmez İzmir 11. Asliye Ceza GBT Yakalama! İstanbul Havalimanı" ifadelerini kullanarak durumu takipçileriyle paylaştı.