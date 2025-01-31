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56 milyon liralık film gibi soygun! Aile boyu bankayı soyup parayı toprağa gömdüler

56 milyon liralık film gibi soygun! Aile boyu bankayı soyup parayı toprağa gömdüler
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İzmir'de yılbaşında banka nakil aracıyla 56 milyon lira çalan hırsızlar ortadan kayboldu. Yaklaşık bir ay süren takibin ardından olayı gerçekleştiren kişinin banka çalışanı olduğu ve soygunu aile üyeleri ile arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği öğrenildi. 25 milyon lirayı bağ evinin bahçesine gömdükleri tespit edilen 4 şüpheli yurt dışına kaçma planı yaparken tutuklandı.

Son yılların en büyük soygunu İzmir'de yaşandı. Karşıyaka ilçesinde yılbaşı gecesi meydana gelen olayda iddiaya göre; bir bankaya ait nakil aracıyla şubelerden para toplandı. Aynı gece, 56 milyon liranın içinde olduğu araç, kayboldu. Araçtaki görevlilere ulaşamayan yetkililer, durumu polis ekiplerine bildirdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. GPS cihazı olmadığı belirlenen nakil aracının bulunması için çalışma yapan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Banka yetkililerinin ifadelerine de başvuran polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

25 MİLYON LİRAYI TOPRAĞA GÖMMÜŞLER

Ekipler, nakil aracını Kemalpaşa ilçesinde terk edilmiş halde buldu. Çalışmaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, şüphelilerin paraları başka bir araca yüklediğini, ardından ilçedeki bağ evine gidip, bir süre sonra buradan da ayrıldıklarını tespit etti. Şüphelilerin saklandığı bağ evinde arama yapan ekipler, bahçeye gömülü 25 milyon lira ele geçirdi.

YURT DIŞINA KAÇMA HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDILAR

Ekipler, günler süren teknik ve fiziki takibin ardından, dövizlerle kaçan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüpheliler, yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, nakil aracı şoförüyle birlikte çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden aralarında şoförün de olduğu 4 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Öte yandan tutuklananlardan nakil aracı şoförünün yüklü miktarda borcu olduğu, soygun olayına da borcunu ödemek için karıştığı öğrenildi.

AİLE BOYU SOYGUN

Olayı gerçekleştiren kişinin banka çalışanı olduğu, soygunu aile üyeleri ve arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği, operasyon sonrası araçtaki tüm paranın sorunsuz bir şekilde bankaya teslim edildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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