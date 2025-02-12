Balıkesir'deki patlayıcı fabrikası patlamasına ilişkin iddianame hazırlandı

Balıkesir'de, 11 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı patlayıcı fabrikasındaki patlamaya ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede, fabrika yöneticileri hakkında "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Balıkesir'in Karesi ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren ZSR Patlayıcı AŞ'ye ait fabrikada, 24 Aralık 2024'te meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şirketin müdür vekili Cem Y., patlayıcı mesul müdürü Serkan B. ve iş sağlığı ve güvenliği müdürü Hulusi Yağız A. tutuklanmış, patlayıcı üretim müdürü Murad B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Balıkesir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan 8 sayfalık iddianamede, sanıklar Cem Y., Serkan B., Murad B. ve Hulusi Yağız A. hakkında "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, patlama sonrası yapılan incelemelerde fabrikanın çatı ve duvarlarının yıkıldığı, makinelerin tamamen tahrip olduğu ve cesetlerin büyük ölçüde deformasyona uğradığı belirtildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı incelemelerde, fabrikanın güvenlik kameralarının olay günü saat 08.27.41'e kadar kayıt yaptığı, patlama anına ilişkin herhangi bir görüntü bulunmadığı tespit edildi. Bunun, patlama nedeniyle kamera sisteminin zarar görmesinden kaynaklanmış olabileceği ifade edildi.

Patlamaya ilişkin yapılan teknik incelemelerde, patlamanın dış kaynaklı olmadığı belirlenirken, patlamanın kimyasal maddelerin infilakı ve üretim biriminde üst üste istiflenmiş kapsüllerin patlaması sonucu meydana geldiği tespit edildi.

İddianamede yer alan bilirkişi raporuna göre, patlamanın iki ihtimalle meydana gelmiş olabileceği belirtildi. İlk ihtimalde, patlamada yaşamını yitiren Selin Karanlıkoğlu'nun kurutma odasından aldığı bir kabın infilak ettiği öne sürüldü. İkinci ihtimalde ise lak hazırlama odasında lak sıvısının patlayarak üretimi tamamlanan ve paketlenen kapsülleri tetiklemiş olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

İddianamede, patlamada hayatını kaybeden kimya mühendisi Özlem Özçakır'ın, üretimi tamamlanmış kapsüllerin fabrika içerisinde depolanmasının risk oluşturduğu yönünde uyarıda bulunduğu, ancak bu talebinin dikkate alınmadığı bilgisine yer verildi. Tanık ifadelerine göre, Özçakır'ın üst amirlerine fazla miktarda ürünün depolandığını bildirdiği ancak herhangi bir önlem alınmadığı belirtildi.

Bilirkişi raporunda, şirket müdür vekili Cem Y., patlayıcı mesul müdürü Serkan B. ve patlayıcı üretim müdürü Murad B. asli kusurlu, iş sağlığı ve güvenliği müdürü Hulusi Yağız A. ise tali kusurlu bulundu. Raporda, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmış olması halinde patlamanın önlenebileceği ya da daha az hasarla atlatılabileceği vurgulandı. Sanıkların önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor. - BALIKESİR