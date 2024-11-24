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Mermer ocağında heyelan faciası: 1 işçi hayatını kaybetti

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Balıkesir'in Marmara Adası'nda bir mermer ocağında meydana gelen heyelan sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde heyelan anı kaydedildi.

Balıkesir'in Marmara ilçesinde mermer ocağında meydana gelen heyelan anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Balıkesir'de Mermer Ocağında Heyelan: 1 Ölü

MERMER OCAĞINDA HEYELAN

Olay, akşam saat 18.10 sıralarında Saraylar Mahallesi'nde Ediz Ö.'ye ait mermer ocağında yaşandı. Meydana gelen heyelanda göçük altında kalan işçilere ulaşmak iş makineleri ile arama kurtarma çalışması başlatıldı. Olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Marmara Grup Amirliği ekipleri de sevk edilirken, AFAD ve UMKE ekipleriyle adaya ulaşım için koordinasyon sağlandı.

Balıkesir'de Mermer Ocağında Heyelan: 1 Ölü

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Mermer blokların altında kalan işçilerin Mustafa Dak ve Ahmet Özmen olduğu belirlenirken, Özmen'in cenazesine ulaşıldı. Dak'ı arama çalışmaları ise sürüyor.

Balıkesir'de Mermer Ocağında Heyelan: 1 Ölü

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde mermer blokların bir anda yerinden kayarak büyük bir hızla aşağıya yuvarlandığı görüldü.

Balıkesir'de Mermer Ocağında Heyelan: 1 Ölü

Mermer ocağında heyelan faciası: 1 işçi hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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