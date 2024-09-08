Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta! Üçü de aileye başsağlığı dilemedi

Diyarbakır'da 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran'dan acı haber geldi. Güran'ın cesedi üç gündür aramaların yapıldığı dere yatağında çuval içinde ve üzeri büyük taşlarla kapatılmış halde bulundu. Cesedin bulunan noktaya yeni taşınıp taşınmadığı tartışılırken üç bakanın da mesajında aileye taziyede bulunmaması dikkati çekti. Bu gelişme cinayetin içinde aile bireylerinden birinin olabileceği şeklinde yorumlandı.

KAHREDEN HABERİ YERLİKAYA DUYURDU

Narin Güran'ın cesedine ulaşıldığı haberini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun." dedi.

BAKAN TUNÇ: SORUMLULAR ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamasında, " Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir." ifadesini kullandı.

AİLE BAKANI: SÜRECİ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise "Diyarbakır Bağlar'da kaybolan evladımız Narin'in maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Başımız sağ olsun. Narin yavrumuzun mekanı cennet olsun. Sorumluların en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak sürecin bizzat takipçisi olacağız" açıklamasını yaptı.

"TÜM ŞÜPHELER AİLEYE ÇEVRİLDİ"

Narin ile gelişmenin ardından canlı yayına bağlanan gazeteci Emrullah Erdinç'in ifadeleri de iddiaları kuvvetlendirdi. Erdinç "Tüm şüpheler aileye çevrildi. Amcanın daha önce şüpheli ifadeleri vardı. Arabada da DNA örneklerinin olması üzerine öncelikli şüpheli konumunda olan amca var. Amca mı öldürdü, cinayeti mi biliyordu bunların bütün hepsi soruşturmayla ortaya çıkacaktır. İlk şüpheliler arasında amca var büyük ihtimalle" dedi.

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.