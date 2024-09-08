Üye Girişi
Haberler

Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta! Üçü de aileye başsağlığı dilemedi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 gün önce Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından bakanlardan art arda açıklamalar geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve son olarak Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın mesajlarındaki ortak nokta aileye başsağlığı dilememeleri oldu.

Diyarbakır'da 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran'dan acı haber geldi. Güran'ın cesedi üç gündür aramaların yapıldığı dere yatağında çuval içinde ve üzeri büyük taşlarla kapatılmış halde bulundu. Cesedin bulunan noktaya yeni taşınıp taşınmadığı tartışılırken üç bakanın da mesajında aileye taziyede bulunmaması dikkati çekti. Bu gelişme cinayetin içinde aile bireylerinden birinin olabileceği şeklinde yorumlandı.

KAHREDEN HABERİ YERLİKAYA DUYURDU

Narin Güran'ın cesedine ulaşıldığı haberini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun." dedi.

Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta! Üçü de aileye başsağlığı dilemedi

BAKAN TUNÇ: SORUMLULAR ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamasında, " Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir." ifadesini kullandı.

Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta! Üçü de aileye başsağlığı dilemedi

AİLE BAKANI: SÜRECİ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise "Diyarbakır Bağlar'da kaybolan evladımız Narin'in maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Başımız sağ olsun. Narin yavrumuzun mekanı cennet olsun. Sorumluların en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak sürecin bizzat takipçisi olacağız" açıklamasını yaptı.

Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta! Üçü de aileye başsağlığı dilemedi

"TÜM ŞÜPHELER AİLEYE ÇEVRİLDİ"

Narin ile gelişmenin ardından canlı yayına bağlanan gazeteci Emrullah Erdinç'in ifadeleri de iddiaları kuvvetlendirdi. Erdinç "Tüm şüpheler aileye çevrildi. Amcanın daha önce şüpheli ifadeleri vardı. Arabada da DNA örneklerinin olması üzerine öncelikli şüpheli konumunda olan amca var. Amca mı öldürdü, cinayeti mi biliyordu bunların bütün hepsi soruşturmayla ortaya çıkacaktır. İlk şüpheliler arasında amca var büyük ihtimalle" dedi.

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

Mahinur Özdemir Göktaş Mahinur Özdemir Göktaş İçişleri Bakanı Yılmaz Tunç Yılmaz Tunç Diyarbakır Güncel

19 gündür aranan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu

19 gündür aranan Narin'in cansız bedeni bulundu

 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış

Öldürülüp çuvala konmuş, üzeri taşla kapatılmış

 Narin'in cansız bedeni dere yatağında bulundu! Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti

Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti
Milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti

Milli Basketbolcu hayatını kaybetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Miss Turkey 2024 finalistleri kimler? Miss Turkey Güzellik Yarışması finali ne zaman? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar yeni sezon bölümü hangi tarihte yayınlanacak? Victor Osimhen maskesi ne kadar? Osimhen maskesi nasıl alınır, nereden sipariş verilir? Osimhen neden maske takıyor? Galatasaraylı Victor Osimhen niye maske takıyor, hastalığı nedir? Narin Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Narin nerede, son durum nedir? Google'da "Binicilik Paralimpik Oyunları" doodle oldu! 7 Eylül Binicilik Paralimpik Oyunları ne zaman? Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 7 Eylül noterler çalışıyor mu? Tarihte bugün ne oldu? 7 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 7 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu?
title