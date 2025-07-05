3 şehrimizde orman yangınları tamamen kontrol altına alındı

3 şehrimizde orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili son durumu aktardı. Yumaklı, "Hatay Dörtyol, Bursa Osmangazi, Edirne Enez'deki orman yangınları tamamen kontrol altına alınmıştır." dedi.

Yaz aylarında hava sıcaklığının artmasıyla yurdun dört bir yanında orman yangınları başladı. Yangınlarla havadan ve karadan yoğun mücadele devam ederken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son durumu paylaştı.

YUMAKLI: HATAY, BURSA VE EDİRNE'DE YANGINLAR TAMAMEN KONTROL ALTINDA

Bakan Yumaklı, Hatay, Bursa ve Edirne'deki orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Yumaklı, paylaşımında şunları söyledi: "Devam eden 3 orman yangını; Hatay/ Dörtyol, Bursa/ Osmangazi, Edirne/Enez, orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alınmıştır.

"YEŞİL VATANIMIZI HEP BİRLİKTE KORUYALIM"

Tekrar hatırlatalım; ormanlık alanlar ve riskli bölgelerde çöp atmayalım, ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, anız yakmayalım. Çünkü en ufak bir ihmal büyük felaketlere yok açabilir. Ortak sorumluluğumuz olan yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım."

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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