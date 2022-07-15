Hasköy Musevi Mezarlığı'nda bazı mezar taşları tahrip edildi - Haberler

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Hasköy Musevi Mezarlığı'nda bazı mezar taşları tahrip edildi

AA - 3. Sayfa
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Hasköy Musevi Mezarlığı'nda bazı mezar taşları tahrip edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu Hasköy Musevi Mezarlığı'nda bazı mezar taşlarının tahrip edilmesine ilişkin 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu Hasköy Musevi Mezarlığı'nda bazı mezar taşlarının tahrip edilmesine ilişkin 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Halıcıoğlu Okmeydanı Caddesi'ndeki mezarlıkta bazı mezar taşlarının gece kırıldığı tespit edildi. Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, 36 mezar taşının kırıldığını belirledi.

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Türk Yahudi Topluluğunun Twitter hesabından olaya ilişkin açıklama yapıldı.

İçişleri Bakanlığı ile İstanbul Valiliğinin hesaplarının eklendiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hasköy Mezarlığımıza gece yarısı girilmiş, 36 tane mezar taşımız tahrip edilmiştir. Konu tüm resim ve gece kayıtları ile ilgili makamlara iletilmiş olup, bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz."

"Faillerin 2'si gözaltına alındı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk Yahudi Topluluğunun olayla ilgili açıklamasını alıntılayarak, Hasköy Mezarlığı'ndaki menfur saldırıyı kınadığını belirtti.

Bakan Soylu, "İstanbul Emniyetimizin titiz çalışmasıyla faillerin 2'si gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Bu tür provokatif saldırılarla birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara asla müsaade edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

AA / Emrah Gökmen - 3. Sayfa

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