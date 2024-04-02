Kuyumcuyu öldürüp bagajda gezdiren zanlı kadın kimliğiyle yakalandı

İzmir Bornova'da öldürdüğü kuyumcuyu otomobilin bagajında gezdiren ve firari olarak günlerdir aranan cinayet zanlısı, kadın kimliğiyle yakalandı. Sonradan erkek olduğunu söylemesi de zanlıyı kurtarmadı.

PARAYI GERİ ALAMAYINCA ÖLDÜRDÜ

19 Mart günü Bornova ilçesinde işletmesi için, kuyumculuk yapan Bekir Bozar'a bir miktar para verdiği ve geri alamadığı iddia edilen F.B. ile arkadaşı E.Ö. (24), Burak Reis Caddesi'nde Bozar'ı arabaya aldı. Çıkan tartışmanın ardından F.B., 68 yaşındaki kuyumcuyu tabancayla ensesine 3 el ateş ederek öldürdü.

ŞÜPHELLERDEN BİRİ TESLİM OLDU

Bekir Bozar'ın cansız bedenini otomobilin bagajına yükleyen şüpheliler, otomobili de özel bir hastanenin otoparkına bırakarak kaçtı. Otomobili kullandığı öne sürülen E.Ö.'nün olaydan bir gün sonra emniyete giderek durumu anlattığı ve teslim olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede Bekir Bozar'ın cansız bedeni otomobilin bagajı içerisinde bulundu. Bozar'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BAGAJDAKİ CESETLE TURLADILAR

Gözaltına alınan ve olay esnasında otomobili sürdüğü öğrenilen E.Ö.'nün emniyetteki ifadesinde, F.B.'nin isteği üzerine cesedi otomobilin bagajına koyduklarını ve sonra Manisa'nın Turgutlu ilçesine gittiklerini, gece boyunca da otomobilin bagajındaki cesetle birlikte burada turladıktan sonra İzmir'e geri dönüp, Bornova'daki özel bir hastanenin otoparkına aracı park ettiklerini söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö. tutuklanmıştı.

OLAYDAN SONRA KUYUMCUYU SOYDULAR

Cinayet şüphelisi F.B., olaydan sonra kuyumcunun dükkanına girerek bir miktar altın çaldığı güvenlik kamerası kayıtlarına girdi.

KADIN KİMLİĞİYLE YAKALANDI

Olaydan 13 gün sonra, bir taksi ile Çamdibi Kamil Tunca Caddesi'ne gelen cinayet zanlısı F.B., bekçi ekipleri tarafından yakalandı. Üzerinden bir kadına ait kimlik çıkan F.B.'nin, "Ben kadınım ve sonradan erkek oldum" dediği öğrenildi. Yapılan inceleme sonrasında olayın zanlısı olduğu belirlenen F.B., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

SİLAHI PARÇALAYIP OTOYOLA ATTI

Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından yakalandıktan sonra polis merkezine götürülen F.B., daha sonra parçalayarak attığı suç aletinin bulunması için keşfe götürüldü. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otoyolda silahın bulunması için çalışma yapılırken, atılan silaha ait parça bulunamadı.

ZANLININ GÖRÜNTÜSÜNÜN ALINMASI ENGELLENDİ

Öte yandan Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, gazetecilerin görüntü almasını engellemek için, zanlıyı sağlık kontrolü olacağı iki hastaneden de gizlice kaçırdı. Önce Türkan Özilhan Devlet Hastanesine getirilen şüpheliyi taşıyan polis otosu, gazetecileri görünce acil kapısından dönerek Bayraklı Şehir Hastanesine yöneldi. Orada da basın mensuplarını gören polis, şüpheliyi hastanenin diğer çıkış kapılarını kullanarak görüntü alınmasını engelledi. Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğinde evrakları tamamlanan şüpheli F.B.'nin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine teslim edileceği öğrenildi.